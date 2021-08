Jak zmieniły się wybory Polaków dotyczące picia alkoholu?

Jak zmiana sposobu picia alkoholu i popularność słabszych trunków wpłynęła na postrzeganie alkoholu? Instytut Badań Zmian Społecznych zrealizował na zlecenie portalu ZmianySpoleczne.pl badanie, w którym zapytał Polaków jak zmieniły się ich wybory dotyczące picia alkoholu na przełomie ostatnich 5 lat.

Autor: PP

Data: 25-08-2021, 10:33

Postrzeganie i spożywanie alkoholu w Polsce; fot. unsplash.com

Zapytano Polaków, czy ich zdaniem spożywają alkohol częściej czy rzadziej niż 5 lat wcześniej. Okazało się, że aż 51,23% badanych deklaruje, że częstotliwość spożywania przez nich alkoholu nie zmieniła się. Jednak aż 41,16% Polaków twierdzi, że spożywa alkohol rzadziej niż 5 lat wcześniej, a aż 24,57% ogółu badanych deklaruje, że spożywa alkohol zdecydowanie rzadziej. Szczególnie ciekawe jest jednak to, jak deklaracje dotyczące zmiany częstotliwości spożycia alkoholu rozkładają się w różnych grupach.

Spożycie alkoholu przez Polaków

Poziom wykształcenia okazał się jednym z czynników najbardziej różnicujących Polaków, jeśli chodzi o deklaracje dotyczące spożywania alkoholu. Blisko połowa Polaków z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym (47,83%) oraz zasadniczym zawodowym (50,51%) deklaruje, że spożywa alkohol rzadziej niż 5 lat wcześniej. Przy czym opinię, że spożywają alkohol zdecydowanie rzadziej, ma aż 40,64% Polaków z wykształceniem podstawowym oraz 30,23% z wykształceniem zasadniczym zawodowym. W obu przypadkach jest to odsetek istotnie większy niż w przypadku ogółu badanych. Jak odpowiadały na to pytanie osoby z wykształceniem średnim oraz wyższym? Okazało się, że 40,8% osób z wykształceniem średnim zadeklarowało rzadsze picie alkoholu niż 5 lat wcześniej. Tego samego zdania było 36,63% Polaków z wykształceniem wyższym. Osoby z wykształceniem średnim oraz wyższym częściej niż te z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym deklarowały również, że częstotliwość spożywania przez nich alkoholu nie zmieniła się.



Sprawdzono, jak rozkładają się zmiany preferencji Polaków dotyczące zawartości alkoholu w spożywanych trunkach w podziale na Polaków pijących alkohol rzadziej oraz częściej.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

Okazuje się, że Polacy, którzy deklarują że piją alkohol rzadziej niż 5 lat wcześniej, w przeważającej większości deklarują, że spożywają obecnie słabsze alkohole. Jak się to ma do danych GUS? Być może fakt, że pijemy alkohole słabsze sprawia, że nie zauważamy, że częściej pijemy, a co za tym idzie, więcej pijemy?

Zmiany w kulturze picia alkoholu

O tym, że pijemy coraz więcej słabszych alkoholi, świadczą ponownie dane podawane przez Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne roczne spożycie piwa na jedną osobę stanowi obecnie niemal trzykrotność spożycia z 1993 roku. Pijemy więcej, a przez to, że pijemy słabsze alkohole, coraz rzadziej to zauważamy.



Sądzimy, że analiza rozkładów odpowiedzi w różnych grupach społecznych pozwala na wyciągnięcie wniosków na temat zmian zachodzących w kulturze picia alkoholu, między innymi na temat tego, w których grupach zmiany są intensywne, a w których są one słabsze. Chcąc zbadać charakter tej zmiany, zadaliśmy Polakom również inne pytania.