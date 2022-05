Jakie wina dobrać do dań z grilla: karkówki, burgerów, ryby czy dań wegetariańskich?

Jakie wina wybrać do burgera lub karkówki, a jakie do dań z warzyw czy ryb? Czy musująca cava pasuje do dań z grilla tak samo jak białe lub czerwone wino? Czy wino pasuje do kiełbasy lub kaszanki z grilla?

Jakie wino dobrać do dań z grilla?

Sezon grillowy już rozpoczęty, a Polacy coraz chętniej kupują wina. Jednak, co dobrać do dań wegetariańskich, sałatek, chudych ryb, a co do łososia czy karkówki lub burgera? Nie wspominając już o kiełbasie czy kaszance. Większość smakowych kombinacji przetestować warto samemu, ale są wskazówki, które ułatwią winny wybór przed kolejnym spotkaniem przy grillu.

Wino do karkówki i burgerów... a nawet kiełbasy

- Do grillowanej karkówki, burgerów lub steków wołowych polecam wino czerwone. Argentyński malbec, włoskie wino z Toskanii (burger z roztopionym serem i pomidorem- obłędne połączenie) lub wino z francuskiego regionu Bordeaux będą świetnym wyborem – mówi Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska.

Podobne ciężkie wina, wytrawne i czerwone pasują nawet do kiełbasy czy kaszanki z grilla. Ogólnie można przyjąć zasadę - im bardziej tłuste i ciemniejsze w kolorze mięso, tym cięższe i wytrawniejsze powinno być wino. Chodzi o to, żeby podbić smak jedzenia winem, ale aby ani trunek, ani potrawa nie przytłumiły towarzystwa.

Wino do ryb i owoców morza

Zupełnie inne wino pasuje do ryb i wszelkich wyłowionych z wody stworzeń. - Grillowane ryby i owoce morza smakują idealnie w towarzystwie wina białego – np. szczepu pinot grigio z włoskiego regionu Garda oraz wytrawnego lub półwytrawnego niemieckiego rieslinga. Będą one pasowały do większości ryb o białym mięsie – tłumaczy ekspert Henkell Freixenet Polska.

Zdaniem Potrzebowskiego również wytrawna wersja wina cava jest świetnym towarzyszem wielu dań – począwszy od ryb i owoców morza, poprzez letnie warzywa, a na grillowanym kurczaku kończąc.

Regionalne wino do regionalnych dań

Nic dziwnego, cava pochodząca z Hiszpanii idealnie pasuje do dań serwowanych w tym regionie i odpowiada lekkiej, warzywno-mięsnej kuchni. Wszelkie paelle, grillowane owoce morza czy sałaty podawane są w Hiszpanii właśnie z cavą lub z lokalnym, białym, często tzw. stołowym winem w karafce, które jednak odpowiada idealnie smakowi serwowanych potraw i przede wszystkim zawsze jest schłodzone.

Z kolei w Grecji do cięższych dań mięsnych dostaniemy raczej ouzo, a do ryb czy warzyw lekkie, greckie wino, często także aromatyzowane żywicą sosnową, zwane retsiną. Chociaż dwa wymienione trunki nie każdemu zasmakują - warto ich spróbować. Zwłaszcza w upalnym lecie, schłodzone, przenoszą w wakacyjny, śródziemnomorski klimat.

- Jako firma widzimy, że wraz z otwarciem letnich ogródków w restauracjach wzrasta zainteresowanie naszymi winami. Proszę też pamiętać, że prosecco i cava są również składnikami wielu modnych koktajli. Także w kategorii win spokojnych zauważamy wzmożone zainteresowanie naszych klientów. Białe, hiszpańskie wino ze szczepu albariño, a także wina z odmian sauvignon blanc i riesling są najchętniej wybierane przez naszych klientów – tłumaczy ekspert.