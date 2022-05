Jakie wina wybierają Polacy na majówkę i grilla? Eksperci o trendach

Wino w czasie takich spotkań z roku na rok odgrywa coraz większą rolę, co wiąże się z generalnym rozwojem rynku wina w Polsce, wzrostem wiedzy na jego temat i zainteresowaniem Polaków kulturą kulinarną. Spośród alkoholi, to właśnie w przypadku wyrobów branży winiarskiej obserwowana jest największa dynamika wzrostu sprzedaży. Zjawiska tego nie zatrzymały nawet trudne warunki pandemii.

Data: 02-05-2022

Podczas grillowania i spotkań ze znajomymi Polacy coraz chętniej sięgają po wino/ fot. Unsplash

- W ciepłym sezonie najczęściej wybierane są napoje lżejsze i orzeźwiające. Prognozy wskazują, że w tym roku znowu hitem będą wina musujące, na czele z prosecco – przewiduje Magdalena Zielińska, prezes Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.

Ten trend potwierdza także wzrost zakupu win białych. - W obrębie win spokojnych, w ostatnim czasie wyraźnie widoczny jest wzrost zainteresowania winami białymi i różowymi, a w związku z tym, że w letni klimat wpisują się one wyjątkowo wyśmienicie, należy spodziewać się umocnienia tej tendencji – mówi Magdalena Zielińska.

- Dla prosecco i cavy sezon wiosenno-letni jest czasem idealnym. Delikatne bąbelki i owocowa świeżość fantastycznie gaszą pragnienie w upalne dni. Ciekawą nowością w naszej ofercie, idealnie wpisującą się w motyw majówki, jest Mionetto Prosecco w butelce o pojemności 0,375 l. Butelka ta jest niezwykle poręczna - łatwo ją włożyć do torebki, plecaka czy koszyka. Jest idealna, by zabrać ją ze sobą na piknik czy wycieczkę – mówi z kolei Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska.

Wina bezalkoholowe, smakowe i w puszkach

Chociaż wiele osób wybiera także wina czerwone, zwłaszcza do mięsnych potraw z grilla, to powodzeniem cieszą się nowości. - Na sklepowych półkach coraz częściej można znaleźć wina bezalkoholowe, które są bardzo chętnie wybierane przez konsumentów. Kategoria win bezalkoholowych rozwija się bardzo dynamicznie i rok do roku odnotowuje dwucyfrowy wzrost. Jako firma ewidentnie widzimy zainteresowanie klientów tego typu produktami. Odpowiadają one na inne potrzeby niż standardowe wina. Sięgają po nie osoby, które np. są kierowcami. Takie produkty możemy również zabrać ze sobą na rowerową przejażdżkę, bez obawy o późniejsze konsekwencje – tłumaczy Potrzebowski.

Z kolei Magdalena Zielińska wskazuje, że za innowacjami smakowymi idą w parze także zupełnie inne nowinki na rynku wina. - Latem konsumenci chętnie wybierają lekkie wina z dodatkiem soków, a także koktajle na bazie wina. Są one szczególnie cenione przez młode osoby, otwarte i ciekawe nowości. Nie dziwi zatem, że właśnie głównie w obrębie tej kategorii produktów producenci zdecydowali się na zastosowanie puszek w roli opakowań – są lekkie, poręczne, wygodne, innowacyjne – mówi.

Cydry aromatyzowane - nowe przepisy w Polsce

Kolejną nowością na polskim rynku tego lata mogą stać się cydry aromatyzowane. - W marcu weszła w życie nowa ustawa o wyrobach winiarskich, która otwiera przed producentami długo oczekiwaną możliwość wytwarzania cydrów aromatyzowanych tj. o smakach innych niż klasyczny, jabłkowy. Latem moglibyśmy spodziewać się pojawienia pierwszych butelek na półkach sklepowych. Cydry aromatyzowane zdobyły szturmem rynki europejskie, teraz stanowią tam już ponad 20% segmentu cydru i są akceleratorem rozwoju tej kategorii – przypomina prezes ZPPRW.

Jak dodaje, sukces takich wyrobów jest uzależniony od polityki akcyzowej i trudno przewidzieć, jaki będzie los produktów, bo przepisy ich dotyczące nadal nie są jasne. - Na dzień dzisiejszy nieznana jest jeszcze wysokość stawki podatku akcyzowego, którą zostaną obciążone. Producenci niecierpliwie oczekują wytycznych Ministerstwa Finansów w tej sprawie.