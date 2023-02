Alkohole i używki

Jakie wino na walentynki? Jak dobrać je do walentynkowej kolacji?

Autor: Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w Henkell Freixenet Polska

Data: 14-02-2023, 08:09

Jak w gąszczu winiarskich etykiet i niezliczonej liczby potraw nie zgubić romantycznego wątku? Poniżej kilka sprawdzonych rozwiązań na tę wyjątkową kolację.

Tomasz Potrzebowski/ fot. mat. prasowe

Walentynki to dla wielu par szczególna okazja, by w miłej atmosferze spędzić ze sobą czas. W zabieganej codzienności nie zawsze mamy chwilę, by zaplanować romantyczny wieczór i przygotować wyjątkową kolację. Jednak tego dnia warto mieć wszystko zorganizowane i odpowiednio wcześniej przygotowane – zarówno jedzenie, jak i wino. Bo też trudno o bardziej odpowiednie towarzystwo dla walentynkowej kolacji niż właśnie wino.

Wina musujące

Na początek must have, czyli wino musujące. Prosecco, cava, szampan. Każdy wybór będzie dobry. Bąbelki to najbardziej zmysłowe wina, a przy tym niezastąpiony kompan wielu dań. Przystawki w formie włoskich wędlin, przeróżne tapasy, dania z ryb lub smażone krewetki czy gotowane mule – to wszystko idealnie zgrywa się z musiakami.