Wino na świątecznym stole ląduje coraz częściej. To także dobry prezent pod choinkę. Jakie wino wybrać na prezent? Polecają Janusz Arentowicz, dyrektor sprzedaży i członek zarządu JNT Group oraz Tomasz Potrzebowski, ekspert rynku wina w firmie Henkell Freixenet Polska.

Jakie wino wybrać na prezent dla znawców, a jakie dla początkujących?/ fot. Hermes Rivera on Unsplash

Im bliżej Świąt, tym częściej słyszę pytania o wino. Jakie wino kupić w świątecznym prezencie? Niestety nie ma na tak postawione pytanie jednej, uniwersalnej odpowiedzi. Świat winiarski jest bardzo pojemny, zaś każdy z nas ma swój gust. Można jednak z szerokiej oferty sklepów z winem wybrać kilka perełek, które zapewne uradują obdarowywaną osobę - mówi Tomasz Potrzebowski

Wina na prezent poleca Tomasz Potrzebowski

Na początek polecam szampana. Moim zdaniem jest to wino, które w pewien sposób spaja miłośników tego napoju. Nawet jeśli nie każdy szaleje na jego punkcie, to bezsprzecznie każdy doceni jego jakość i prestiż. Dla mnie szampan to zawsze dobry wybór na prezent. Szczególnie polecam trunki od producenta Alfred Gratien. Wersje Brut Classic lub Brut Rose to wyjątkowe wina, które jako jedne z nielicznych, komponowane są z win bazowych, fermentowanych i dojrzewających wcześniej

w 228-litorwych, dębowych beczkach.

Wino dla koneserów...

Szukając wina dla znawców i wielbicieli, warto skierować uwagę w stronę wielkich i prestiżowych regionów winiarskich, które słyną z produkcji najlepszych win na świecie. Burgundia i Piemont to synonim najwyższej jakości, a wina pochodzące z tych regionów są nie bez powodu uważane za wyjątkowe. Rocznikowe porto lub włoskie wino musujące – franciacorta to również nie lada gratka dla wielbicieli trunku z przefermentowanych winogron.

... i dla początkujących

Początkującym miłośnikom winiarstwa polecam w prezencie kupić trunek, który w pewien sposób wprowadzi ich w nowy region winiarski, którego być może jeszcze nie próbowali.

Poszukiwania win białych warto zacząć od wyjątkowego niemieckiego rieslinga. W tym przypadku polecam wina od niezwykle cenionego producenta - Schloss Johannisberg. Wina z tej niemieckiej posiadłości co roku otrzymują najwyższe oceny od krytyków winiarskich, zaś szeroki wachlarz produktów powoduje, że można wybierać od win na wskroś wytrawnych, po te najsłodsze.

Innym kryterium wyboru prezentu może być znana i ceniona marka. Freixenet to uznany na świecie producent win, zarówno musujących, jak i spokojnych. Wino musujące Cava Freixenet Cordon Negro to również doskonały pomysł na świąteczny prezent.

Wiele opcji prezentowych znajduje się również w kategorii win czerwonych. Trunki z tak popularnych regionów jak Bordeaux, Rioja czy Toskania zawsze powodują szybsze bicie serca. W tym miejscu ponownie wrócę do marki Freixenet i wina Chianti, czyli jednego z najbardziej tradycyjnych włoskich win.

Nie mniej ciekawym, winiarskim kierunkiem jest Ameryka. Z tej północnej polecam kalifornijskie wina ze szczepu zinfandel, zaś z tej południowej – argentyńską interpretację wina z odmiany malbec lub chilijskie carmenere.

Wina na święta poleca Janusz Arentowicz

Przed Świętami często stajemy przed dylematem, jaki prezent podarować kuzynce czy partnerowi biznesowemu. Idealne rozwiązanie stanowi dobre wino, podkreślające uroczyste chwile - mówi przedstawiciel JNT Group

Osobom, które dopiero rozpoczynają winną przygodę, warto podarować wino lżejsze, mineralne, o aromacie cytrusowym, do których należą Chardonnay czy Pinot Grigio. Koneserzy z kolei, powinni docenić wina czerwone, taninowe, o bogatym, nieco cięższym smaku i aromacie.

W obu przypadkach polecam Państwa uwadze selekcję Michela Morana. W kolekcji tej, oznaczonej jako „Wino Chefa”, znajdują się zarówno wina białe np. Il Maestro Pinot Grigio, które doskonale pasują do wigilijnych ryb, jak i czerwone, idealne do świątecznych mięsiw, np. Il Maestro Tempranillo.

Dodatkowo, jako prezent dla Pań polecam nowoczesną i elegancką linię Monte Santi ICE, czyli bardzo modne włoskie wina musujące, do serwowania na kostkach lodu. Pewniakiem będzie również wino grzane, idealne na zimowe wieczory, jak Grzaniec Galicyjski, który dostępny jest w różnych odmianach smakowych: od klasycznego wariantu VIP o smaku korzennym, przez miodowy, pikantny Red Hot Chilli, po nowość – Grzaniec Galicyjski o smaku czekolady.

