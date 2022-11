Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Reżyserem spotu w bondowsko-tanecznym klimacie jest Taika Waititi, reżyser m.in. The Mandalorian i Thora.

Daniel Craig wystąpił w najnowszej reklamie wódki Belvedere. Ostatni (jak na razie) odtwórca roli Jamesa Bonda został gwiazdą 2,5-minutowego spotu wyreżyserowanego przez Taikę Waititiego.

Pochodzący z Nowej Zelandii Waititi to wschodząca multi-gwiazda Hollywood. Waititi jest reżyserem, scenarzystą, producentem, aktorem i komikiem. W 2020 roku odebrał Oscara za scenariusz do "Jojo Rabbit", w którym zagrał jedną z głównych ról.

Co robi Daniel Craig w reklamie Belvedere?

Jaki pomysł na Daniela Craiga miał Waititi? Choć reklama zaczyna się w sepii i przywodzi na myśl bondowskie klimaty, reżyser szybko zmienia nastrój. Przez większość spotu Craig w tańczącym krokiem przemierza ulice Paryża i hotelowe korytarze, co w oczywisty sposób nawiązuje do słynnego teledysku Fatboy Slima 'Weapon Of Choice' z udziałem Christophera Walkena.

Na koniec teledysku pojawia się sam Waititi w roli rozkapryszonej gwiazdy filmowej. Jak wyszło? Przekonajcie się sami:

Kto produkuje wódkę Belvedere?

Belvedere Vodka została stworzona w 1993 roku przez Polmos Żyrardów. Belvedere błyskawicznie przyciągnęła uwagę ekspertów i koneserów i już na początku 1996 roku została wprowadzona na rynek amerykański. Przez ekspertów została uznana za pierwszą na świecie wódkę super premium – definiując standardy tej nowej kategorii najbardziej luksusowych wódek.

Słynna butelka Belvedere zawiera wizerunek Pałacu Belwederskiego w Warszawie. Zezwolenia na użycie go przez tę prestiżową polską markę udzielił sam prezydent Lech Wałęsa.

Dziś wódka Belvedere jest jedną z marek LVMH, który jest największym na świecie producentem dóbr luksusowych. W Polsce wyłącznym dystrybutorem wódki Belvedere jest Moët Hennessy Polska Sp. z o.o.

Słynni ambasadorzy Belvedere

Ambasadorami Belvedere były m.in. Grace Jones, Lady Gaga czy Rita Ora swoje ekskluzywne występy organizują we współpracy z Belvedere Vodka. Co ciekawe, Belvedere pił także Daniel Craig jako James Bond w filmie „Spectre”.

