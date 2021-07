Jan Błachowicz ambasadorem piwa Browaru Zamkowego Cieszyn

Jan Błachowicz, mistrz świata UFC w wadze półciężkiej i jeden z najlepszych polskich sportowców, został ambasadorem piwa Noszak – marki Browaru Zamkowego Cieszyn.

14-07-2021

Jan Błachowicz został ambasadorem piwa Noszak – marki Browaru Zamkowego Cieszyn. fot. mat. pras.

Jan Błachowicz, mistrz świata UFC w wadze półciężkiej i jeden z najlepszych polskich sportowców, został ambasadorem piwa Noszak – marki Browaru Zamkowego Cieszyn. Zawodnik podpisał dwuipółletni kontrakt, a jego wizerunek będzie wykorzystywany przez markę działaniach marketingowych pod hasłem „Witaj Książę!”.

- Współpraca z marką Noszak ma dla mnie również charakter sentymentalny. W Cieszynie się wychowałem, tu stawiałem pierwsze kroki w drodze do sportowego mistrzostwa. Czas połączyć siły i przywrócić blask temu miejscu oraz marce. Jestem dumny, że będę mógł uczestniczyć w jej rozwoju – deklaruje Jan Błachowicz

Cieszyński Książę

Koncept współpracy tłumaczy Adam Leda, współwłaściciel i prezes Browaru Zamkowego Cieszyn:

- Nazwa piwa Noszak nawiązuje do najwybitniejszego władcy i twórcy Księstwa Cieszyńskiego Księcia Przemysława I Noszaka. Fani mieszanych sztuk walki wiedzą, że „Cieszyński Książę” to pseudonim pochodzącego z naszego miasta Jana Błachowicza, znaleźliśmy zatem bardzo ciekawy motyw tej kooperacji. Jan jest sportowcem światowej klasy, ale nie zapomina o swoich korzeniach. To połączenie wydaje się najlepszym z możliwych. Teraz, oglądaniu i kibicowaniu Janowi, powinno towarzyszyć najlepszej jakości piwo. Piwo Noszak.

Jan Błachowicz i Browar Zamkowy Cieszyn

Jan Błachowicz będzie głównym ambasadorem działań marketingowych marki Noszak. Oprócz wykorzystania wizerunku, działań w social media, zaangażuje się również w inne przedsięwzięcia organizowane przez Browar Zamkowy Cieszyn. Jednym z nich będzie udział w „Dniach Noszaka”, które od 23 lipca odbywać się będą w Cieszynie. Kibice otrzymają niepowtarzalną okazję spotkania się z mistrzem.

- Na sportowy szczyt doprowadziła mnie m.in. nieustanna wiara w sukces. To ważne nie tylko w sporcie, ale i w każdym aspekcie życia. Jestem przekonany, że nasza współpraca będzie mistrzowskim połączeniem, a moi fani będą mogli emocjonować się kolejnymi walkami przy świetnym piwie – dodaje Błachowicz.

W czerwcu br. wystartowała kampania wspierająca launch nowej odsłony piwa Noszak. Nieznacznie zmieniła się receptura piwa, a najbardziej zauważana zmiana dotyczy sfery wizualnej opakowania: etykieta zyskała złoto-niebieską kolorystykę, złotą krawatkę i nowy kapslem w barwach Księstwa Cieszyńskiego; wizerunek księcia Przemysława I Noszaka, który został odmłodzony i otrzymał atrybuty: zwój dokumentów z pieczęciami oraz miecz za pasem. Strój Księcia Noszaka zdobi orzeł Piastów Cieszyńskich. To bezpośrednie nawiązania do lokalnych symboli, ponieważ produkt jest dedykowany kanałom sprzedaży na terenie Śląska Cieszyńskiego i okolic.