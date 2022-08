Jan Śpiewak doniósł do prokuratury na Wojewódzkiego i Palikota

Jan Śpiewak powiadomił prokuraturę o tym, że Jakub Wojewódzki i Janusz Palikot mogą nielegalnie reklamować alkohol w internecie. Co grozi obu przedsiębiorcom?

Śpiewak doniósł do prokuratury na Wojewódzkiego i Palikota

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z art. 452 Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – poinformował w czwartek Jan Śpiewak w mediach społecznościowych.

Zgodnie z art. 45(2) Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Kto (...) prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

Czy Janusz Palikot może reklamować własny alkohol?

Na temat reklamy alkoholu w mediach społecznościowych rozmawiałam kiedyś z Januszem Palikotem. Tłumaczył mi wtedy, że nie jest influencerem, w mediach społecznościowych pisze o swojej pracy, a alkohole jedynie degustuje, podobnie jak np. jedzenie, i wyraża swoje prywatne zdanie na ich temat.

Złożyłem zawiadomienie do @PK_GOV_PL na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z art. 452 Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od miesięcy ta dwójka arcypatusów łamie prawo reklamując wódkę w internecie. pic.twitter.com/Q2Ktbb3ZgM — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) August 18, 2022

Także na temat reklamy alkoholu w mediach społecznościowych, również przez Janusza Palikota, mówił podczas EEC 2022 Marek Myślicki, dyrektor ds. rozwoju agencji marketingowej Stor9.

Czy influencer może reklamować alkohol?

- Jest to praktycznie niemożliwe, jest to obwarowane wieloma przepisami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kodeksami etyki reklamy jak i innymi przepisami. Zdecydowanie nie namawiam [producentów - przyp. red. ] na działania z influencerami. Tak naprawdę jest to zakazane. Większość influencerów posiada kanały otwarte, także dla osób poniżej 18. roku życia i współpraca z takim kanałem jest jawnym naruszeniem przepisów - tłumaczył w rozmowie z naszą redakcją Marek Myślicki.

Janusz Palikot reklamuje swoje alkohole nielegalnie?

A czy Janusz Palikot może sam reklamować w mediach społecznościowych swoje alkohole? - To jest kwestia, którą poruszamy w ramach grupy roboczej "influencer marketing" IAB razem z UOKiK-iem, aby wypracować regulacje influencer marketingu. W naszej opinii pokazywanie produktów, namawianie do nich, także wyczerpuje znamiona reklamy. Zdecydowanie pokazywanie alkoholi, mówienie, że są dostępne w jakimś sklepie nosi znamiona reklamy, jak by nie było - tłumaczył Marek Myślicki.