Janusz Palikot w roli Janusza Marketingu planuje stworzyć społeczność ambitnych przedsiębiorców i zostać mentorem biznesowym. Z najlepszymi podejmie współpracę.

Palikot rusza z projektem Janusz Marketingu

Janusz Palikot w swoim projekcie “Janusz Marketingu” zaprasza do współpracy przedsiębiorców i managerów, z którymi zamierza podzielić się z nimi biznesowym know-how.

Polacy nie mają sobie równych, jeśli chodzi o kreatywność – mówi Janusz Palikot. – Wciąż na rynku mamy ogromny, niewykorzystany potencjał, który chciałbym pobudzić poprzez pokazanie, jak zbudowaliśmy takie marki, jak Wyjebongo, piwo BUH czy wódka wyBUHowa. Robię to razem z moimi wieloletnimi partnerami biznesowymi, strategami i menedżerami marketingu, którzy zjedli zęby na tworzeniu produktów, jakie kochają konsumenci – tłumaczy.

Biznesy Janusz Palikota

Janusz Palikot to bez wątpienia nietuzinkowa postać w historii polskich marek. Dziś w sklepach spożywczych w całej Polsce dostępne są stworzone przez niego produkty, zarówno te, które wprowadzał na rynek w latach 90’, jak i współcześnie, czyli ponad 30 lat później.

– Za milionową wyceną marek, które stworzyłem, stoi dziś przede wszystkim rozumienie emocji społecznych. Tego nauczyłem się w polityce, a w biznesie tak naprawdę rzadko są ku temu okazje. Całość mojego doświadczenia, to jest cztery dekady w biznesie, działalność polityczną, a do tego ciągłe prowadzenie komunikacji w internecie, w tym mediach społecznościowych, gdzie angażuję miliony osób, to wszystko chcę scalić w jeden, absolutnie niepowtarzalny projekt “Janusz Marketingu” – mówi Janusz Palikot.

Marki stworzone przez Janusza Palikota to m.in. Wódka Żołądkowa Gorzka De Lux, Dorato, Cin&Cin czy Fresco. Jednym z najnowszych sukcesów rynkowych jest Wyjebongo, marka o wartości szacowanej przez Grant Thornton na 17,2 mln zł. Palikot wprowadził na rynek m.in. piwo konopne BUH, serię wódek Kraft Palikot, połączył w ramach jednej grupy historyczny Browar Tenczynek i kraftową markę Doctor Brew.

Na czym polega projekt “Janusz Marketingu”?

Projekt “Janusz Marketingu” ma przede wszystkim wzmocnić polskie marki. Przedsiębiorcy i menedżerowie, osoby aspirujące do tworzenia wyjątkowych produktów, będą mieli okazję do wymiany doświadczeń również między sobą. Janusz Palikot chce przyciągnąć ambitnych ludzi z rynku po to, by w twórczej atmosferze, ale i z wykorzystaniem twardych danych i wiedzy praktyków biznesu, pracować nad wzrostem wartości intelektualnej w projektach. To właśnie wartości niematerialne i prawne, w dzisiejszym zdigitalizowanym świecie, gdzie cykl życia produktu jest tak krótki, muszą być na pierwszym miejscu.

W ramach projektu zostanie też uruchomiona Destylarnia Biznesu. Członkowie społeczności będą mogli zdobytą wiedzę wykorzystać przy nowych inicjatywach biznesowych, a następnie skonfrontować te inicjatywy z pozostałymi przedsiębiorcami. W ten sposób jeszcze przed fazą sprawdzania ich na rynku uzyskają wartościowe uwagi, które wzmocnią ich pozycję i ułatwią dotarcie do klientów. Najwyżej oceniane prezentacje trafią do Janusza Palikota oraz współpracujących z nim menedżerów, którzy nadadzą im potencjał wielomilionowej marki.

Kuba Wojewódzki i Tomasz Czechowski zaangażowani w nowy projekt Palikota

Janusz Palikot, Kuba Wojewódzki czy Tomasz Czechowski to nie tylko wspólnicy biznesowi, ale także pomysłodawcy wielu skutecznych i nagradzanych kampanii komunikacyjnych. Również oni będą się udzielać w projekcie “Janusz Marketingu”. Butelka wódki wystrzelona w kosmos, Iggy Pop, legenda muzycznego świata, w reklamie produktów, czy wyróżniona przez branżę akcja komunikacyjna CSR #NieWstydzSie to tylko kilka przykładów realizacji ich pomysłów. Ich wspólną cechą jest to, jak oddziałują na uczucia klientów.

– Dzisiaj nie wystarczy zrobić dobry produkt i zrealizować reklamę TV. Teraz liczą się emocje, zaangażowanie społeczności. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy musi śledzić moje media społecznościowe, ale moje osiągnięcia biznesowe są niepodważalne. 40 lat doświadczeń i wiele sukcesów za mną. Mimo upływu lat potrafię realizować biznesowe cele, a moją mocną stroną jest szybkie dostosowywanie się do realiów, reagowanie na zmiany – komentuje Janusz Palikot.

