18 kwietnia do mediów trafił komunikat, zgodnie z którym Manufaktura Piwa Wódki i Wina Janusza Palikota przekazała wskazanemu doradcy podpisaną umowę o zachowaniu poufności w sprawie procesu zakupu aktywów Browaru Leżajsk, stanowiącym własność Grupy Żywiec.

17 kwietnia Manufaktura Piwa Wódki i Wina podpisała dostarczony przez doradcę Grupy Żywiec NDA, potwierdzając tym samym swoje formalne zainteresowanie i chęć udziału w procesie nabycia Browaru Leżajsk. Dokument został skierowany do sprzedającego za pośrednictwem Vienna Capital Partners, kancelarii pełniącej rolę wyłącznego doradcy finansowego Grupy Żywiec w związku z rozważaną transakcją sprzedaży aktywów związanych z browarem zlokalizowanym w Leżajsku - poinformowała spółka.

Sam Janusz Palikot przyznaje, że nie wie czy Grupa Żywiec ostatecznie zdecyduje się sprzedać "tylko" zakład z infrastrukturą czy także prawa do znaku towarowego marki Leżajsk.

- Zgodnie z przekazanymi informacjami przez Grupę Żywiec, rozważa ona sprzedaż Browaru Leżajsk, a wybranie doradcy oraz zaproponowanie podpisania NDA oznacza, że faktycznie proces ten się zaczyna. Podpisaliśmy dokument i czekamy na kolejne informacje w sprawie dalszych kroków. Uprzedzam, że taki proces wymaga czasu na zapoznanie się z uwarunkowaniami prawnymi, technicznymi i organizacyjnymi działającego browaru, jakim jest Browar Leżajsk. Pytanie także ilu zainteresowanych będzie badało stan Browaru, bo im więcej chętnych, tym więcej czasu potrzeba. Nie wiemy jeszcze co może być ostatecznie przedmiotem planowanej transakcji – czy tylko infrastruktura czy także prawa do znaku towarowego, jak również jakie będą oczekiwania co do ceny. Ale jedno jest pewne, oferta Manufaktury jest poważna i potwierdzam, że jesteśmy zainteresowani zamknięciem tej transakcji z sukcesem – powiedział Janusz Palikot.