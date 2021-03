Janusz Palikot chce w 2021 wprowadzić swoje spółki alkoholowe na warszawską giełdę

Janusz Palikot podczas konferencji on-linek zapowiedział, że Grupa Manufaktury w tym Tenczyńska Okovita przygotowuje się do wejścia na giełdę.

- W tym roku na przełomie III i IV kwartału planujemy wejście na parkiet, ale na razie nie wiem jeszcze jaka będzie struktura. W najbliższym miesiącu zdecydujemy jak to zrobić i podamy szczegóły tego procesu i czy to będzie rynek Newconnect czy główny parkiet - mówił Janusz Palikot.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Na razie koncepcja jak to zrobić jest przedmiotem rozmów, ale dla dotychczasowych inwestorów oznacza to perspektywę upłynnienia swojej inwestycji. Na pewno Tenczyńska Okovita jest gotowa, na to żeby być w tym procesie wejścia na giełdę, a Alembik potrzebuje jeszcze z pół roku. Jednak czekamy co powiedzą nasi doradcy finansowi - dodał.

Na przełomie listopada i grudnia spółka Tenczyńska Okovita wprowadziła na rynek pierwsze produkty spirytusowe m.in. trzy zbożowe i jeden ziemniaczany. - Podpisaliśmy też umowę na dystrybucję z Ambrą – mówi Janusz Palikot.

Czytaj też: "Janusz Palikot wprowadza na rynek odtworzoną polską gorzałkę Tenczyńska Okovita"



Podkreślił też, że w grudniu uruchomiony został program tokenizacji tzw. Beczek Palikota, który rozwija się fenomenalnie. - Trzeci miesiąc z rzędu inwestorzy inwestują około 500 tys. złotych miesięcznie, a wyniki spółki są tak dobre (…) Prognozy finansowe są oszołamiająco większe niż były półtora roku temu (…) Okazuje się, że intuicja co do kraftowej whisky i innych kraftowych alkoholi okazała się bardzo trafna - podkreślał.

- Chcemy wejść z tokenizacją także na rynki azjatyckie, ponieważ byliśmy pierwsza firma na świecie, która stokenizowała whisky. Pod koniec marca rozpoczynamy też zbiórkę na kolejne 4 mln, bo chcemy produkować więcej Whisky Palikota, ponieważ mamy bardzo dużo zamówień i chcemy mieć większe możliwości produkcyjne. Ta forma finansowania, gdy banki nie chcą finansować różnych przedsięwzięć, ma bardzo duże znaczenie – dodał.

- Mam nadzieję, że w maju lub czerwcu nastąpi koniec fazy pandemii i będziemy mogli wrócić do względnej normalności - mówił też Janusz Palikot.

Czytaj też: "Janusz Palikot i Tenczyńska Okovita z innowacyjnym sposobem finansowania biznesu"



Janusz Palikot jest prezesem Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA, spółki Tenczyńska Okovita SA, spółki Alembik Polska, oraz właścicielem Browaru Tenczynek.