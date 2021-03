Janusz Palikot i Browar Tenczynek z ważną akcją społeczną

Odczuwanie wstydu najczęściej prowadzi do obniżania samooceny. A to często rodzi depresję. Według danych NFZ ponad 3% Polek i Polaków cierpi na depresję. Liczba ta może być zaniżona, w związku z bardzo ograniczonym dostępem do profesjonalnej pomocy udzielanie przez psychologów i psychiatrów. Częściej (73% zdiagnozowanych chorych) to kobiety. Ze wstydem łączy się poczucie bezsilności i niższości wynikające z niekorzystnej oceny siebie wobec innych.

Norbert Elias określił wstyd jako „lęk przed degradacją socjalną”, uczucie alarmujące o utracie pożądanej pozycji społecznej, dostępu do zasobów i zdolności sprawowania władzy, o byciu podporządkowanym. W dobie pandemii, skutkującej radyklanym ograniczeniem kontaktów międzyludzkich, poczuciem stałego zagrożenia dla życia i zdrowia, a także bezpieczeństwa socjalnego, nierozładowane poczucie wstydu jest jeszcze bardziej niebezpieczne.

- Wstyd się przyznać przed samym sobą, że jest się uzależnionym, że ma się depresję, że jest się ofiarą przemocy. A dzisiaj w dobie pandemii zaburzenia osobowości są największym problemem, przy braku systemowej pomocy psychologicznej. Dlatego, chcemy przekonywać, że ten wstyd, którego tak bardzo się boimy jest głównie w nas, w naszych głowach. Że warto porozmawiać, wyrzucić z siebie to poczucie winy z siebie i poczujesz się lepiej. Wypowiedz to, czego tak bardzo się boisz. Bez przełamania swojego wstydu nie sposób zacząć zmiany na lepsze. Zachęcam do włączenia się do naszej akcji #NieWstydźSię – zachęca Janusz Palikot, twórca obecnego Browaru w Tenczynku.

W dobie wszechogarniających mediów społecznościowych, zwłaszcza Instagrama i Facebooka zmienia się poczucie wstydu i przyczyny, dla których wstydzimy się. Wstyd i poczucie winy, dwa formalnie różne uczucia często są ze sobą mylone. W języku polskim termin „wstyd” definiowany jest jako „nieprzyjemne, upokarzające uczucie wywołane świadomością własnych lub cudzych braków (...) połączone z lękiem przed opinią innych" (Dunaj, 1996, s. 1253). „Poczucie winy” odnosi się do reakcji na własny „czyn, postępek, zachowanie uznane za wykroczenie, sprzeczne z normami obyczajowymi, moralnymi, z przepisami prawa" (Dunaj, 1996, s. 1229).