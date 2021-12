Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki stworzyli BUHa w wersji bezalkoholowej

Janusz Palikot wprowadza na rynek piwo BUH w wersji bezalkoholowej. Jak pisze na swoim profilu Przyjazne Państwo - “Alkohol wyparował, konopia została!”. Piwo można kupić w sklepach Żabka.

Janusz Palikot wprowadza na rynek piwo BUH w wersji bezalkoholowej / fot. materiały prasowe

Janusz Palikot piwo BUH w wersji bezalkoholowej zapowiadał na naszym portalu w listopadzie tego roku. Na premierę piwa długo nie trzeba było czekać. Browar Tenczynek pokazał, że zdecydowanie podąża za rosnącym trendem konsumpcji piw bezalkoholowych. Nowy BUH bezalkoholowy z charakterystycznym dla tej serii dodatkiem suszu konopnego pojawił się właśnie w sklepach.

Gdzie można kupić bezalkoholowe piwo BUH?

Launchowi nowego produktu towarzyszą działania marketingowe prowadzone w digitalu. Ich realizacją zajęły się spółki należące do Group One: agencja mediowa Value Media oraz agencja martech & e-commerce SalesTube. Agencja Labcon będzie odpowiadać za przygotowanie produktowego landing page. W komunikacji jak i kreacji marka podkreśla, że cała receptura i niezapomniane doznania czekają na fanów BUHa zarówno w wersji z, jak i bez alkoholu.

Na chwilę obecną BUH bezalkoholowy jest dostępny w sklepie online Browaru Tenczynek, jak i w sieci sklepów Żabka.

Przypomnijmy, że właścicielem spółki Przyjazne Państwo jest Janusz Palikot, Tomasz Czechowski oraz Kuba Wojewódzki.