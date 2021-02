Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki wprowadzą dwa kolejne rodzaje piw; będą walczyć o zmianę prawa o konopiach

Przyjazne Państwo rozpoczyna też intensywne prace nad stworzeniem warunków prawnych dla legalnej sprzedaży piwa z zawartością CBD na polskim rynku.

2 lutego na półkach sklepowych pojawi się marka piwa kraftowego BUH PILS, wytworzonego bez dodatku suszu konopnego, ale zawierającego ulubiony przez konsumentów zapach zioła. Dwa tygodnie później pojawi się wersja BUH PILS produkowanego z dodatkiem suszu, dla konsumentów, którym zależy i na aromacie i na charakterystycznym konopnym posmaku.

- Grudniowy sukces BUHa przekonał nas, że dobrze odczytaliśmy oczekiwania naszych Klientów. Sprzedaż 100.000 butelek pierwszej partii BUHa w ciągu 24 godzin uznajemy za sukces. Idąc za ciosem, zaprezentujemy kolejne dwie wersje piwa BUH PILS. Ich mocną stroną, obok wysokiej jakości samego piwa będzie niepodrabialny zapach palonego zioła – mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa.

Używanie suszu konopnego w procesie warzenia piwa oraz zastosowanie aromatów konopnych zapewnieni wszystkim użytkownikom unikalne doświadczenia w trakcie konsumpcji tego piwa.

Stosowanie ekstraktów konopnych zawierających CBD (jeden z kannabinoidów) w żywności jest aktualnie kwestionowane z uwagi na podnoszony przez inspekcje sanitarne brak tzw. historii spożycia tych składników w UE przed 15.05.1997 r.

Dążąc do realizacji składanych publicznie obietnic Przyjazne Państwo podjęło współpracę ze specjalizującym się w prawie konopnym mecenasem Steliosem Alewrasem, jednym z założycieli Stowarzyszenia Wolne Konopie oraz mec. Magdą Wawrzyniak (z Food&Pharma Legal) doradzającą firmom wprowadzającym do obrotu m.in. środki spożywcze z konopiami, oraz specjalizująca się

w procedurze autoryzacji novel food.

Celem jest wykorzystanie dostępnych możliwości jakie dają przepisy Unii Europejskiej dotyczące tzw. novel food, czyli nowej żywności. „Nowa żywność” to rodzaj żywności, która definiowana jest jako żywność innowacyjna, wytworzona przy pomocy nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych.

W terminologii UE terminem tym określa się żywność lub jej składniki nie spożywane w znacznym stopniu na terenie Unii przed 15 maja 1997 (data wprowadzenia rozporządzenia). Żywność lub składnik żywności, który podlega tej definicji muszą zostać autoryzowane zgodnie z przepisami o nowej żywności, Rozporządzeniem