Wśród różnych aukcji na WOŚP wylicytować można kolację z Januszem Palikotem na jeziorze Jaczno wraz z przelotem balonem dla 2 osób. Janusz Palikot przekazuje na aukcje 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wyjątkowe zaproszenie na kolacje.

TEN wieczór jest po to, aby w doborowym towarzystwie świętować ideę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z okazji 31. edycji WOŚP zapraszam Cię na kolację w niepowtarzalnym miejscu.

Jaczno — pokażę Ci malownicze krajobrazy Suwalszczyzny. Nasza kolacja odbędzie się na jeziorze Jaczno, na które wypłyniemy specjalnie zbudowaną tratwą. Tam podejmę Cię fantastycznym jedzeniem, doskonale dobranym alkoholem i przyjazną rozmową. W ramach spotkania zaoferuję Ci też przelot balonem nad okolicą, by pokazać uroki krajobrazu i wypić aperitif w wyjątkowych okolicznościach przyrody.

Nasze wspólne spotkanie może być fantastyczną okazją nie tylko do celebracji tej wyjątkowej inicjatywy, ale także przestrzenią do poznania się i wymiany myśli. Jako gospodarz obiecuję, że zadbam o niepowtarzalną atmosferę, najlepsze jedzenie, pozytywne emocje i ciekawe tematy do długiej rozmowy. Weź udział w licytacji, wesprzyj Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i spędź ze mną udany wieczór, pełen dobrego jedzenia, alkoholu i rozmowy

- mówi Janusz Palikot