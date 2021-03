Janusz Palikot: Polska od kilku lat jest w trakcie rewolucji na rynku alkoholowym

Ponadto widoczny jest trend, w którym coraz bardziej pożądane są marki personalne, pochodzące od aktorów czy przedsiębiorców, a nie produkty korporacyjne. To ta część branży rozwija się dziś najszybciej na całym świecie.

- Polska od kilku lat jest w trakcie rewolucji na rynku alkoholowym. Zaczęło się od piwa kraftowego, które jako pierwsze zaczęło cieszyć się coraz większą popularnością. Następnie przyszedł czas na alkohole wysokoprocentowe. Doświadczenie i zaangażowanie zespołu Tenczyńska Okovita sprawiło, że rzemieślnicze gorzałki z różnych zbóż i owoców podbiły gusta Polaków – mówi Janusz Palikot, prezes Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA oraz Tenczyńska Okovita SA.

Rynek whisky odnotował w Polsce w trakcie pandemii największy wzrost (aż o 15 proc. rok do roku). Społeczeństwo pije droższe i bardziej ekskluzywne trunki. Za sprawą stabilnej i pewnej lokacie kapitału whisky stało się pożądanym towarem także dla inwestorów. Rynek tego alkoholu jest w trakcie dynamicznego wzrostu. Według prognoz International Wine & Spirit Research (IWSR) udział rynku whisky super premium w Polsce wzrośnie do ok. 4 proc. całego rynku whisky, co będzie średnią Europejską w 2025 roku.

Na atrakcyjność inwestycyjną whisky wpływa stabilny rynek, wysoki popyt i stopy zwrotu z inwestycji. Analitycy podkreślają, że najmocniej ilościowo rosną takie kategorie, jak whisky (15%), wino (8%), rumy (30%) czy giny (26%).

Zainteresowanie polskimi produktami szczególnie w trakcie pandemii jest mocno zauważalne. Swój wpływ na to zjawisko miały nie tylko kampanie promujące zakupy u polskich producentów, wsparcie krajowej gospodarki, ale także świadomy wybór konsumenta stawiającego na dobrą jakość. Istotnym zjawiskiem nasilonym przez pandemię jest wzrost patriotyzmu konsumenckiego, który skutkuje wyborem polskich marek.

