Janusz Palikot poszerza linię alkoholi z suszem konopnym

Okovita BUH

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem marką BUH Przyjazne Państwo podjęło decyzję o rozszerzeniu palety produktów tworzonych z wykorzystaniem suszu konopnego. Wspólnie z Vortune Equity Group (VEG) oraz grupą inwestorów indywidualnych, właścicielami browaru w Niechanowie, stworzyło spółkę celową BUH Distillery sp. z o.o. Nowy podmiot będzie odpowiedzialny za produkcję okowity na bazie piwa z suszem konopnym w browarze w Niechanowie.

Udziały w BUH Distillery sp. z o.o. należą do Przyjaznego Państwa (tworzonego przez Janusza Palikota, Kubę Wojewódzkiego i Tomasza Czechowskiego), Vortune Equity Group (VEG) oraz grona inwestorów indywidulnych, kontrolujących browar w Niechanowie.

- Rynek doskonale przyjął wcześniej okowitę z Tenczynka. To jasny sygnał, że kierunek obrany na segment premium to strzał w dziesiątkę! Włączając się w obecnie rosnące trendy, pragniemy zaprezentować naszą nową propozycję – Okovitę BUH. To bierbrand, czyli destylat, którego bazę stanowi tylko i wyłącznie piwo BUH” ­– mówi Janusz Palikot, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa, producenta piwa BUH.

- Sukces rynkowy piwa BUH potwierdził moją intuicję, że Klienci szukają wysokiej jakości alternatyw dla masowo produkowanych alkoholi. Łączymy siły z właścicielami browaru w Niechanowie, by lepiej wykorzystać potencjał rynkowy. Browar w Tenczynku wykorzystuje już dzisiaj całe swoje możliwości, dlatego zaprosiliśmy do współpracy partnerów z grupy VEG i powiązane z nimi grono inwestorów indywidualnych – dodaje Janusz Palikot.

- Browar w Niechanowie to była gorzelnia. Prowadzone są już prace remontowe pomieszczeń produkcyjnych, które przystosują je do montażu alembików. Ich instalacja zaplanowana jest na koniec maja. Planujemy, że do lipca zakończą się czynności formalne związane z utworzeniem w Niechanowie składu podatkowego. Taka decyzja wymagana jest w produkcji alkoholi wysokoprocentowych – mówi zaś Paweł Komar, przewodniczący rady nadzorczej Vortune Equity Group (VEG).

Wartość inwestycji szacowana jest na 4 mln zł. W całości finansowana jest przez grono inwestorów zaangażowanych w projekt BUH Distillery sp. z o.o.

Sukces piwa BUH

Piwo BUH do sprzedaży trafiło w styczniu 2021 r. i od razu spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem konsumentów. Rynkowy sukces piwa BUH – sprzedaż w sieci Żabka całej partii piwa w trzy dni, ponad połowa wyprzedana jeszcze przed premierą – udowodnił siłę marek osobistych na polskim rynku alkoholi. Do bieżącej sprzedaży piwo ponownie wróciło w marcu.

W całym pierwszym kwartale 2021 roku przychody ze sprzedaży piwa BUH wyniosły niemal 1,2 mln zł. W tym czasie spółka osiągnęła 137 tys. zł zysku brutto. Obecnie piwo – poza sklepem online Browaru Tenczynek – dostępne jest w Carrefour, PoloMarket, SPAR, InMedio Trendy, Frisco.pl oraz Żabce, gdzie od kwietnia trafiło na tzw. stały listing.

- Badania pokazują również trwające od lat zmiany w kontekście postrzegania konopi. Ostrożne szacunki wskazują, że po marihuanę co roku sięga ok. 2,5 mln Polaków. Ogromną popularnością cieszą się również produkty i preparaty zawierające susz konopny. W tych okolicznościach nie może dziwić sukces piwa BUH, który pokazał jak wielką ciekawość wzbudza temat konopi – mówi Tomasz Czechowski, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa.

- W mediach społecznościowych poinformowaliśmy o wyprodukowaniu ponad miliona butelek piwa pod dostawy realizowane w kwietniu. Poziom zainteresowania naszym produktem jest bardzo duży. Teraz rozszerzamy linię produktową i uruchamiamy produkcję okowity w Niechanowie – dodaje Kuba Wojewódzki, pomysłodawca i współwłaściciel Przyjaznego Państwa, producenta piwa BUH.

Uwarunkowania prawne

Stosowanie ekstraktów konopnych zawierających CBD (jeden z kannabinoidów) w żywności jest prawnie niemożliwe w Polsce, z uwagi na podnoszony przez inspekcje sanitarne brak tzw. historii spożycia tych składników w UE przed 15.05.1997 r. W związku z tym Przyjazne Państwo podjęło w styczniu 2021 roku współpracę ze specjalizującym się w prawie konopnym mecenasem Steliosem Alewrasem, jednym z założycieli Stowarzyszenia Wolne Konopie oraz mec. Magdą Wawrzyniak (z Food&Pharma Legal).

Obowiązujące także w Polsce przepisy Unii Europejskiej dotyczące tzw. novel food, czyli nowej żywności umożliwiają legalne wprowadzenie produktów z CBD, ale wymaga to przejście przez tzw. procedurę ‘nowej żywności’. ‘Novel food’ to żywność innowacyjna, wytworzona przy pomocy nowoczesnych technologii i procesów produkcyjnych. W terminologii UE terminem tym określa się żywność lub jej składniki, które nie są spożywane w znacznym stopniu na terenie Unii przed 15 maja 1997 (data wprowadzenia rozporządzenia).

Żywność lub składnik żywności, które podlega tej definicji muszą zostać autoryzowane zgodnie z przepisami o nowej żywności, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (WE) nr 258/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. zanim zostaną wprowadzone do obrotu w UE. Proces uzyskania autoryzacji wymaga czasu na opracowanie dokumentacji i przeprowadzenia badań niezbędnych do uzyskania autoryzacji. Przyjazne Państwo uruchomiło już proces przygotowawczy wniosku o autoryzację dla nietradycyjnego dodatku do alkoholu, jakim jest ekstrakt konopny.

Rynkowe zainteresowanie produktami z CBD skłoniło Przyjazne Państwo do podjęcia współpracy z podmiotami zagranicznymi (m.in. z Kalifornii) nad rozwojem produktów z CBD. Zapewniło już sobie bezpieczne źródło izolatu CBD. Jednak do zakończenia procesu legalizacji produktów z CBD w oparciu o prawo UE nie planuje uruchamiania produkcji w Polsce.