Janusz Palikot pozywa Jana Śpiewaka. Domaga się dwóch rzeczy

Autor: AK

Data: 18-08-2022, 12:37

Janusz Palikot dotrzymał słowa i pozwał Jana Śpiewaka. Czego będzie domagał się w sądzie? fot. mat. pras./facebook.com/janekspiewak)

Janusz Palikot pozywa Jana Śpiewaka

Zgodnie z publiczną zapowiedzią Janusz Palikot 8 września pozwał Jana Śpiewaka w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego za naruszenie dóbr osobistych poprzez obraźliwe wpisy na mediach społecznościowych. Palikot oczekuje przeprosin i wpłaty 100 tys. zł w ramach zadośćuczynienia na WOŚP.

Jednym z najważniejszych dóbr osobistych przysługujących każdemu człowiekowi jest jego cześć, wymieniona bezpośrednio w art. 23 k.c. Praktyka orzecznicza przyjmuje, że dobro to obejmuje dwa aspekty – godność osobistą (cześć wewnętrzna) oraz dobre imię (cześć zewnętrzna). Godność osobista to inaczej honor, przekonanie o własnej wartości i oczekiwanie szacunku ze strony innych ludzi. Z kolei dobre imię można określić jako reputację, szacunek otoczenia, dobrą opinię, obraz danej osoby w oczach osób trzecich.

Jan Śpiewak naruszył dobra Janusza Palikota?

W ocenie pełnomocników Janusza Palikota - adwokata Piotra Wasilewskiego i radczyni prawnej Małgorzaty Soppa-Garsteckiej - wpisy Jana Śpiewaka w mediach społecznościowych można zakwalifikować jako naruszenia zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej czci Janusza Palikota. Chodzi o wpisy zawierające następujące frazy (podkreślenia własne):

„Kiedy wreszcie prokuratura zabierze się za tego bandytę Palikota i nielegalne reklamy alkoholi w internecie?”

„Złożyłem zawiadomienie do @PK_GOV_PL na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z art. 452 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od miesięcy ta dwójka arcypatusów łamie prawo reklamując wódkę w internecie.”

Nazywanie kogoś „bandytą”, „arcypatusem” lub „patusem” stanowi bezpośrednie naruszenie godności, niezależnie od motywów przyświecających działaniom Jana Śpiewaka, mających stanowić usprawiedliwienie do bezpodstawnego obrażania drugiego człowieka - informują prawnicy Palikota.

Palikot: Wiem, że nie naruszam prawa

„Można mnie lubić, można nie lubić. Można się zgadzać z tym co robię lub nie. Pozwany Jan Śpiewak ma prawo złożyć zawiadomienie do Prokuratury jeśli uważa, że podobno naruszam swoimi działaniami prawo. Od razu zaznaczam, wiem, że nie naruszam. Sprawa naszych reklam na Facebooku czy Instagramie była przedmiotem niedawnego badania z wniosku Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholizmu i Prokuratura nie zgodziła się z takim tokiem rozumowania. Pozwany Śpiewak nie ma prawa obrażać mnie, by osiągać jedyny cel - wzmocnić zainteresowanie swoimi działaniami, co przekłada się na więcej dotacji na platformie Patronite. Ja na swoje życie zarabiam pracą, on zbiera pieniądze od ludzi wierzących, że walczy o coś ważnego. Niech walczy, ale bez inwektyw. Wierzę, że Sąd wytłumaczy mu czym jest dopuszczalna krytyka.” – powiedział Janusz Palikot.

Śpiewak doniósł do prokuratury na Wojewódzkiego i Palikota

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z art. 452 Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – poinformował w połowie sierpnia Jan Śpiewak w mediach społecznościowych.

Zgodnie z art. 45(2) Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Kto (...) prowadzi reklamę lub promocję napojów alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzeżeniem art. 131 ust. 5 i 6, podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

Czy Janusz Palikot może reklamować własny alkohol?

Na temat reklamy alkoholu w mediach społecznościowych rozmawiałam kiedyś z Januszem Palikotem. Tłumaczył mi wtedy, że nie jest influencerem, w mediach społecznościowych pisze o swojej pracy, a alkohole jedynie degustuje, podobnie jak np. jedzenie, i wyraża swoje prywatne zdanie na ich temat.

Złożyłem zawiadomienie do @PK_GOV_PL na Palikota i Wojewódzkiego o możliwości popełnienia przez nich przestępstwa z art. 452 Ustawy z o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Od miesięcy ta dwójka arcypatusów łamie prawo reklamując wódkę w internecie. pic.twitter.com/Q2Ktbb3ZgM — Jan Śpiewak (@JanSpiewak) August 18, 2022

Także na temat reklamy alkoholu w mediach społecznościowych, również przez Janusza Palikota, mówił podczas EEC 2022 Marek Myślicki, dyrektor ds. rozwoju agencji marketingowej Stor9.

Zobacz także: Czy influencerzy i Janusz Palikot mogą reklamować alkohol w mediach społecznościowych?

Czy influencer może reklamować alkohol?

- Jest to praktycznie niemożliwe, jest to obwarowane wieloma przepisami wynikającymi z ustawy o wychowaniu w trzeźwości, kodeksami etyki reklamy jak i innymi przepisami. Zdecydowanie nie namawiam [producentów - przyp. red. ] na działania z influencerami. Tak naprawdę jest to zakazane. Większość influencerów posiada kanały otwarte, także dla osób poniżej 18. roku życia i współpraca z takim kanałem jest jawnym naruszeniem przepisów - tłumaczył w rozmowie z naszą redakcją Marek Myślicki.

Janusz Palikot reklamuje swoje alkohole nielegalnie?

A czy Janusz Palikot może sam reklamować w mediach społecznościowych swoje alkohole? - To jest kwestia, którą poruszamy w ramach grupy roboczej "influencer marketing" IAB razem z UOKiK-iem, aby wypracować regulacje influencer marketingu. W naszej opinii pokazywanie produktów, namawianie do nich, także wyczerpuje znamiona reklamy. Zdecydowanie pokazywanie alkoholi, mówienie, że są dostępne w jakimś sklepie nosi znamiona reklamy, jak by nie było - tłumaczył Marek Myślicki.

