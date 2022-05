Janusz Palikot rozpoczyna ekspansję poza Polskę. Chce sprzedawać w Amazonie

Manufaktura Piwa Wódki i Wina wchodzi w nowy kanał dystrybucji produktów online w formule „marketplace”. W tym celu Spółka podpisała list intencyjny z firmą Gonito sp. z o.o., specjalizującą się w obsłudze podmiotów zainteresowanych wykorzystaniem największej elektronicznej platformy sprzedażowej na świecie - Amazon.

Autor: AW

Data: 05-05-2022, 12:44

MPWiW planuję sprzedawać za granicą; fot. Wojciech Pacewicz

MPWiW planuję sprzedawać za granicą

- Od początku zakładaliśmy ekspansję poza Polskę jako jeden z elementów naszej strategii. Sprzedaż on-line jest kanałem dystrybucji o rosnącym znaczeniu. Pozwala nam na dotarcie do Klientów mieszkających daleko poza granicami Tenczynka. Dzisiaj czas na zagranicę! List intencyjny z Gonito, ekspertem w zakresie obsługi sprzedaży na Amazon jest kolejnym ważnym krokiem, który w finale ma zapewnić dostępność naszych produktów na europejskich rynkach poza Polską. Ale to początek. – mówi Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Czym zajmuje się Gonito?

Ponad 150 doświadczonych ekspertów Gonito zapewnia wsparcie zainteresowanym podmiotom w budowaniu efektywnej sprzedaży poprzez największy światowy marketplace Amazon. Gonito świadczy usługi w modelu 360o, zapewniając kompleksową obsługę z zakresu performance marketingu w serwisie Amazon. Z usług Gonito korzysta dzisiaj ponad 300 firm, a wartość ich sprzedaży w tym kanale w roku 2021 przekroczyła 500 mln zł.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl

- Wprowadzenie produktów spod znaku tenczyńskiej Manufaktury na europejskie rynki serwisu Amazon to będzie przełomowy krok w sposobie dystrybucji wyrobów alkoholowych. Przygotowanie strategii omnichannel z wykorzystaniem możliwości jakie daje cross-border e-commerce to dowód na bezkompromisowość i globalną wizję rozwoju lokalnych marek realizowaną przez MPWiW. Potencjał brandów BUH i Okovita oparty o infrastrukturę Amazon pozwoli na przeskalowanie działalności z rynku polskiego na rynek europejski, wzrost rozpoznawalności, a także zagospodarowanie ciekawej niszy w sprzedaży internetowej jaką jest kategoria wysokogatunkowych alkoholi. Cieszymy się obdarzonym zaufaniem i możliwością współpracy przy tak unikalnym projekcie. – mówi Damian Wiszowaty, Prezes Gonito.

List Intencyjny: Założenia

List Intencyjny jest wyrazem wyłącznie intencji stron co do prowadzenia dalszych rozmów oraz analiz związanych z potencjalną współpracą i ma charakter porozumienia lub innego dokumentu, porządkowego w ramach prowadzonych dotychczas rozmów. W przypadku zawarcia wiążącej umowy Gonito dzięki podpisanemu listowi intencyjnemu podejmie działania w celu wzajemnej współpracy z MPWiW w zakresie wsparcia i przekazania niezbędnych informacji służących właściwemu przygotowaniu się MPWiW do współpracy z globalną platformą sprzedażową Amazon, w sposób oraz w zakresie gwarantującym niezakłóconą sprzedaż w serwisie i płynną realizację obsługi pozyskiwanych w ten sposób zleceń.

- Jesteśmy pewni, że dzięki współpracy z Gonito nasze wódki, okowity czy piwa staną się pierwszymi alkoholami produkowanymi w Polsce dostępnymi poprzez globalny serwis Amazon. Smak BUHa, marakui czy popcornu oraz wysoka jakość naszych produktów gwarantują sukces. Ludzie szukają czegoś unikalnego, czegoś zakręconego. My im to dajemy. Warto podzielić się szczęściem z innymi! – mówi Tomasz Czechowski, Wiceprezes MPWiW.