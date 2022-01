Janusz Palikot rozpycha się na rynku alkoholi. Jak ocenia go branża?

Po odejściu z polityki Janusz Palikot wrócił do branży alkoholi, choć tym razem w wydaniu rzemieślniczym. Jak jego aktywność w tym obszarze postrzegają inni producenci?

Autor: Adam Tubilewicz

Data: 14-01-2022, 14:26

Jak działania Janusza Palikota na rynku alkoholi rzemieślniczych oceniają jego konkurenci? fot. PAP/Wojciech Pacewicz

Wódka Wyjebongo, tokenizacja alkoholi, inwestycje w Manufakturę Piwa, Wódki i Wina czy plany rozwoju sieci Alkotek - to tylko kilka z aktualnych biznesowych projektów Janusza Palikota.

Po odejściu z polityki Palikot wrócił do branży alkoholi, choć tym razem w wydaniu rzemieślniczym.

Janusz Palikot notuje sukcesy, ale jego działalność budzi kontrowersje. Jak oceniają go inni gracze z branży?

Czy Palikotowi udał się powrót do branży alkoholi?

Wódka Wyjebongo, tokenizacja alkoholi czy inwestycje w Manufakturę Piwa, Wódki i Wina czy plany rozwoju sieci Alkotek. Po odejściu z polityki Janusz Palikot wrócił do branży alkoholi, choć tym razem w wydaniu rzemieślniczym. Jego działania budzą kontrowersje, choć nawet sceptykom ciężko podważyć ewidentne sukcesy w postaci wielomilionowych kwot zebranych w internetowych aukcjach. Jak na aktywność Palikota patrzy się w branży alkoholi rzemieślniczych?

Marcina Młodożeńca, twórcę i autora bloga 40procent.pl poprosiliśmy o ocenę działalności Janusza Palikota na rynku alkoholi rzemieślniczych.

- No cóż. Zła, szkodliwa, niepotrzebna. Zarówno ja, jak i kilku producentów alkoholi rzemieślniczych, z którymi na ten temat zamieniłem kilka zdań, na pewno tymi słowami NIE określiłoby działań pana Janusza. Jeżeli chodzi o aktywność na polu okowit i wódek pojawiających się na rynku i firmowanych wprowadzanych na rynek przez spółki pana Janusza, bo do tych alkoholi jest mi najbliżej, to odbiór jest w większości pozytywny - mówi.

Janusz Palikot popularyzuje niszowe alkohole mocne?

Młodożeniec wskazuje, że producenci chwalą Janusza Palikota za zwiększenie świadomości konsumentów jeżeli chodzi o okowity, czy pokazanie, że alkohol klarowny, o przezroczystej barwie może mieć walory degustacyjne, bo posiada wyraźny smak i aromat.

- Można o nim rozmawiać, bo jest o czym i można się nim cieszyć w sposób odpowiedzialny. Producenci powstrzymują się od oceny działalności biznesowej pana Janusza i jego aktywności crowdfundingowych. Należy jednak pamiętać, że grupa producentów rzemieślniczych alkoholi wysokoprocentowych jest wprawdzie dość nieliczna, ale jednocześnie zróżnicowana jeżeli chodzi o stanowisko, więc oczywiście nie jest to opinia całej branży - precyzuje.

Czy Wyjebongo Palikota to gorzelniczy kraft?

Jak wskazuje nasz rozmówca, wbrew pozorom, określenie kraft nie jest najlepiej odbierane przez producentów alkoholi rzemieślniczych.

- W dużej mierze dlatego, że niektóre marki odmieniają to słowo na etykietach swoich produktów przez wszystkie przypadki mając jednocześnie z rzemiosłem niewiele wspólnego. Być może to określenie marketingowo sprawdza się, jednak dziś każdy może je interpretować po swojemu. Jeżeli chodzi o Tenczyńską okowitę, to skądinąd wiem, że tworzona są kontraktowo, metodami rzemieślniczymi w jednej z wiodących polskich gorzelni, właśnie rzemieślniczej. Trudno im odmówić więc "kraftowości" patrząc przez pryzmat krótkich serii, czy udziału ludzkich rąk w procesie produkcji, nad którą czuwa zresztą doświadczony gorzelnik - dodaje.

Twórca i autor bloga "40procent" zaznacza, że temat "kraftowości" w ogóle jest mocno dyskusyjny.

- Wprawdzie produkty rzemieślnicze kojarzymy z krótkimi seriami, jednak moce przerobowe, także małych gorzelni są wystarczające do tego, aby tworzyć, tymi samymi metodami wolumeny całkiem pokaźne. Oczywiście nie pójdą one w miliony, ale wystarczyłoby, aby postawić na półkach w sieciach handlowych. A więc fakt obecności produktu w sieciach handlowych nie przekreśla z definicji jego rzemieślniczego charakteru - zaznacza.

Palikot przeciera szlaki dla kraftowych alkoholi. Skutecznie?

Jak działalność Janusza Palikota może wpłynąć na ten rozwijający się rynek w dłuższej perspektywie?Marcin Młodożeniec zwraca uwagę, że na pewno wprowadza do mainstreamu alkohole na dziś, ciągle jeszcze niszowe.

- Pomaga mniejszym producentom nieco przetrzeć szlaki, generuje popyt, który przekłada się też z czasem na alkohole innych producentów. Wzbudza zainteresowanie. Sukcesów projektów crowdfundingowych, może nie tak spektakularnych (choć bywały i takie) na tym rynku było więcej. To już jest nieco inny obszar. Crowdfunding ma wiele korzyści, bo oprócz finansów, marki zyskują sporo popularności oraz, niejako w pakiecie, klientów i ambasadorów jednocześnie. W rzeczywistości, w której reklama jest prawnie mocno ograniczona, ma bardzo duże znaczenie. Nie dziwię się, że Pan Janusz wybrał tą drogę pozyskiwania funduszy - jest przecież bardzo popularny. Jeśli tylko uda mu się dotrzymać zobowiązań wobec inwestorów, na pewno cała branża producentów alkoholi rzemieślniczych zyska więcej zaufania - podsumował.