Janusz Palikot sprzedaje wódkę, którą wcześniej wysłał w kosmos

W połowie sierpnia br. butelka wódki wyBUHowa została przetransportowana specjalnym balonem na granicę kosmosu. Stało to się 35 km nad poziomem morza, w górnych partiach stratosfery. Za wysłanie wódki wyBUHowej w kosmos odpowiadała brytyjska firma Spend into Space.

Autor: portalspozywczy.pl/informacja prasowa

Data: 25-10-2021, 13:06

Każda ze 100 butelek wódki wyBUHową odbyło swój lot w kosmos i bezpiecznie powróciło do bazy z pomocą specjalnego balonu. / fot. PTWP

- Gdy w czerwcu tego roku wódka wyBUHowa inicjowała swoją obecność na ziemi w towarzystwie Mirosława Hermaszewskiego, pierwszego polskiego kosmonauty, obiecaliśmy wtedy, że 100 butelek wyślemy w kosmos. I słowa dotrzymaliśmy. Dzisiaj każdy z Was może nabyć jedną ze 100 unikalnych butelek, które wysłaliśmy w kosmos – powiedział Janusz Palikot, pomysłodawca i współwłaściciel wódki wyBUHowej.

BUH Distillery, producent wódki wyBUHowa zapewnił jej pierwsze miejsce w historii kosmicznych alkoholi.

– Kochamy niemożliwe. Od tej chwili wódka wyBUHowa nie tylko gwarantuje kosmiczne doznania smakowe. Dzięki unikalnemu procesowi produkcji utrzymujemy unikalny smak i zapach piwa BUH, mimo jego destylacji. Siła kosmicznego uderzenie zostanie z nami na zawsze – powiedział Kuba Wojewódzki, współwłaściciel wódki wyBUHowa.

Jak wódka wyBUHowa trafiła dokosmosu?

Pierwszy lot odbył się w połowie sierpnia 2021 i polegał na przetransportowaniu jednej butelki wódki wyBUHowa, by 35 km nad poziomem morza nastąpiło rozlanie jej do kieliszka. By było to możliwe, bowiem specjalnie zaprojektowano dla nas rozwiązanie w technologii druku 3D, składające się z ramienia trzymającego butelkę oraz urządzenie, które regulowało ciśnienie wódki podczas nalewania na granicy kosmosu. Nalanie wódki w kosmosie urosło do rangi naukowego eksperymentu. Pierwszy lot trwał ok. 2 godzin. By wywieźć w przestrzeń kosmiczną 100 butelek konieczne było zorganizowanie kolejnych dwóch lotów. Odbyły się one w drugiej połowie września i pierwszej października 2021. Każda ze 100 butelek wódki wyBUHową odbyło swój lot w kosmos i bezpiecznie powróciło do bazy z pomocą specjalnego balonu.

Butelki te są dzisiaj bezpiecznie przechowywane i zabezpieczone. Trafią na aukcje charytatywne, kolekcjonerskie oraz w ograniczonej części do sprzedaży na stronie Browaru Tenczynek. Lot w kosmos rozpoczyna sprzedaż wódki wyBUHowej o pojemności 700 ml w sieciach i sklepach detalicznych. W sieci Żabka nadal na zasadzie wyłączności sprzedawana pozostanie butelka o pojemność 500 ml.