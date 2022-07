Janusz Palikot szczerze o finansach: na co potrzebne jest kolejne 50 mln zł? [wywiad]

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 12-07-2022, 10:07

Ponieważ chcemy wprowadzić 20 nowości na rynek, potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Aby zrealizować wszystkie nasze plany, potrzebujemy jeszcze ok. 50 mln zł oprócz tych, które teraz już zebraliśmy - zapowiada Janusz Palikot. Szef Manufaktury Piwa, Wódki i Wina tłumaczy także, dlaczego swój biznes opiera na długu i jak mają się finanse jego spółek.

Do końca roku Janusz Palikot planuje wprowadzić na rynek 20 nowych produktów. fot. mat. prasowe

Palikot wchodzi w produkcję kraftowych chipsów

Agata Kinasiewicz: Panie Januszu, zapowiedział Pan, że będzie wchodzić na rynek z nowymi produktami impulsowymi. Co to będzie i kiedy możemy się tych nowości spodziewać?

Janusz Palikot: Właśnie kończy się ostateczne zatwierdzenie produkcji chipsów Buh, które są produkowane dla nas w Hiszpanii. Spodziewam się, że w sierpniu będziemy już mogli sprzedawać je w Polsce. Jesteśmy w ostatniej fazie prób. To było dosyć trudne przedsięwzięcie. Okazuje się, że producenci chipsów mają na tyle duże obłożenie, że nie ma co liczyć na wyprodukowanie dodatkowych produktów co najmniej przez kilka miesięcy. Dodatkowo zależało nam na jakości, na producencie, który stworzy chipsy bardziej kraftowe. Poza tym chcieliśmy uzyskać „efekt Buha”, czy aromatu konopnego wydobywającego się przy otwieraniu paczki i było to technologiczne wyzwanie. Większość producentów stosuje do chipsów różne posypki smakowe, a my chcieliśmy mieć efekt aromatu wydobywającego się z opakowania pod wpływem otwarcia, samego utlenienia się zawartości. Po wielu miesiącach i próbach wybraliśmy producenta z Madrytu. W ubiegłym tygodniu nastąpiło ostateczne zatwierdzenie produkcji i w sierpniu będziemy już sprzedawać pierwsze partie chipsów.

Palikot o lodach Wyjebongo i wodzie konopnej

Na rynku dostawców panuje teraz chaos spowodowany przerwaniem łańcuchów dostaw w pandemii, a teraz wojną. Są więc także kłopoty np. z dostępnością aluminium, co dodatkowo wydłuża czas oczekiwania na wdrożenie nowych produktów. Normalnie zaprojektowanie i stworzenie nowego opakowania trwało kilka tygodni, teraz to już kilka miesięcy.

Przygotowaliśmy także inne produkty: lody Popcorn, Wyjebongo, Whisky i wodę w oparciu o aromaty suszu konopnego i chmielu. To cztery produkty, nad którymi teraz pracujemy i są już na ostatnich etapach przygotowań. Sukcesywnie, do końca 2022 roku te produkty wejdą na rynek.

Woda z aromatem konopnym i chmielem to produkt bezalkoholowy?

Tak, to aromatyzowana woda, posiadająca zapach świeżej trawy konopnej. Jest to bardzo przyjemne doświadczenie smakowe. Jeden z wariantów tej wody będzie miał kolor czarny, będzie to woda torfowa, co także jest nowością na rynku.

Jak powstała czarna woda Palikota?

Czarna woda na rynku już istnieje i cieszy się popularnością. A jak udało się uzyskać czarny kolor w przypadku państwa wody?

Woda przepuszczana jest przez torfowe środowisko i barwi się pozostałościami węgla przy okazji nabierając aromatu torfu. Celujemy w wysoki segment jak Borjomi, Perlage, na pewno będzie to wyższy segment cenowy, bo nasz produkt jest dość skomplikowany technologicznie. Woda musi przejść przez środowisko torfowe, a potem zostać poddana zabiegom nasycającym ją aromatem konopnym. To wszystko podnosi koszty produkcji, ale daje też niepowtarzalny efekt smakowy. Dlatego także butelka będzie z segmentu premium. Jest drukowana i malowana, co także przedłuża czas przygotowania produktu. W tej chwili czas oczekiwania na malowanie butelki w Polsce to ok. 60 dni.

Czy piwo Buh zawiera konopie?

Co tak w praktyce oznacza, że produkt jest z dodatkiem lub aromatem suszu konopnego? Wiele osób było na początku rozczarowanych tym, że piwo Buh nie zawiera THC.

THC do produktów spożywczych nie można dodawać nawet w Kalifornii, nie mówiąc już o krajach europejskich. Nie możemy zrobić nic, co jest nielegalne, a w Europie nie pozwala się na łączenie produktów alkoholowych z THC. Nawet z CBD są poważne ograniczenia, także nie można go łączyć z alkoholem. Natomiast sam aromat, zapach, szczególnie dla osób, które używają tych środków w innej postaci, oddziałuje emocjonalnie i psychicznie.

W całej tej sprawie chodzi także o pewien rodzaj zaangażowania społecznego i dążenia do legalizacji konopi, pokazania, że prawo trzeba zmienić. To nie tylko czysta konsumpcja, ale także pewne przekonania. Nawet oswajając nazwy, słowa, przygotowujemy grunt pod zmianę prawa. Rozpoczęliśmy także procedurę wypisania konopi z tzw. kategorii nowej żywności. Trwa to już dwa lata i potrwa zapewne kolejne dwa, bo te procedury są bardzo rozciągnięte w czasie. Nasze produkty dają poczucie przebywania w tym konopnym świecie bez efektów psychofizycznych charakterystycznych dla THC, bo to oczywiście jest niemożliwe.

Czym zajmie się Tenczyńska Dystrybucja?

Jak będzie wyglądała dystrybucja nowych produktów?

Mamy spółkę, która nazywa się Tenczyńska Dystrybucja. Ona w stu procentach należy do Manufaktury. Jeśli sprzedajemy produkty poza naszymi sklepami Tenczynek Świeże i sklepem internetowym, działamy właśnie poprzez tę spółkę. Mamy podpisane umowy z takimi sieciami jak Żabka, a teraz także z Dino, Stokrotką, Auchan, Netto, Aldi, kończymy rozmowy z Eurocashem itd. Mamy całą siatkę dystrybucji, jesteśmy umówieni już z niektórymi odbiorcami, że niektóre z tych produktów trafią do ich sklepów. Żabka ma taki styl, że dają bardzo szeroką dystrybucję, ale przez pewien okres oczekują wyłączności komunikacyjnej i my to respektujemy. Na pewno jeden z tych produktów na początku trafi do nich. Jest jednak także duże oczekiwanie ze strony innych sieci, aby te produkty trafiły także do ich sklepów. Nie wymienię jeszcze konkretnych sieci, bo tak się umówiliśmy, ale będą to duzi gracze.

Palikot o lodach z alkoholem

Lody na bazie alkoholi wejdą na rynek dopiero jesienią?

Postaramy się aby w sklepach Tenczynek Świeże pojawiły się jeszcze w sierpniu. Film, na którym robiłem degustacje lodów z wódką popcorn, miał w mediach społecznościowych ponad 4 mln wyświetleń, widać duże zainteresowanie tymi produktami. Widać także trend na lody karmelowe z dodatkiem soli. W Polsce praktycznie nie produkuje się lodów o smaku alkoholu ani z dodatkiem alkoholu, a w domach często jada się lody polane np. koniakiem czy likierem.

Owszem, ale tradycja pralinek z nadzieniem o smaku alkoholu i z jego dodatkiem jest całkiem długa.

Właśnie. Także chcemy coś takiego zaproponować, tylko w segmencie lodów. Próby wyszły bardzo dobrze. Początkowo chcemy wyprodukować rzemieślnicze lody i sprzedawać je we własnych sklepach, żeby przygotować grunt pod współpracę od przyszłego roku z dużymi sieciami.

Czy może pan zdradzić, co to będą za lody? Rozumiem, że nie będą to sorbety, ale klasyczne, mleczne lody z dodatkiem alkoholu?

Tak, o smaku czekolady, wanilii, słonego karmelu, ale z dodatkiem naszych alkoholi: Popcornu, Whisky czy Wyjebongo. Np. lody z dodatkiem Wyjebongo będą także z dodatkiem pulpy z marakuji, tak jak sama wódka. Być może z czasem okaże się, że warto zrobić także wersję sorbetową, natomiast zaczynamy od tradycyjnego podejścia, bo samo zestawienie lodów z alkoholem jest już nowością.

Palikot: Wdrażamy 20 nowych produktów

Jakie są pana biznesowe plany na najbliższe pół roku?

Mamy w tej chwili około 20 produktów w procesie wdrażania. O kilku z nich, niealkoholowych, właśnie rozmawiamy. Ponieważ chcemy wprowadzić te 20 nowości na rynek, potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Zbieramy je z dużym sukcesem, właśnie spłaciliśmy obligacje sprzed dwóch lat, ponad 20 mln zł. Mieliśmy nawet redukcję, bo kwota zapisów była większa niż kwota zbierana. Aby zrealizować wszystkie nasze plany, potrzebujemy jeszcze ok. 50 mln zł oprócz tych, które teraz już zebraliśmy. Jeśli w ubiegłym roku mieliśmy sprzedaż na poziomie 5,5 mln zł miesięcznie i chcemy wejść na poziom 15 mln zł miesięcznie, to musimy mieć stock magazynowy na poziomie nie 5-10 mln zł, ale 15-20 a nawet 30 mln zł, żeby być w stanie przy tak dużej liczbie indeksów obsłużyć zapotrzebowanie na rynku. Dlatego teraz główne nasze zadanie to dokończyć zbiórkę finansową, aby doprowadzić finansowanie do mniej więcej 100 mln zł. Musimy to zrobić, aby wejść na obroty powyżej 100 mln zł. Jesteśmy blisko tego sukcesu. To najważniejsze bieżące zadanie.

Palikot o dystrybucji w USA

Oczywiście musimy także wdrożyć produkty, które są w trakcie przygotowań. Jesienią chcemy także rozpocząć dystrybucję naszych produktów w Stanach Zjednoczonych. Koledzy wrócili właśnie z rozmów z tamtejszymi dystrybutorami. Szykujemy też bardzo dużą tokenizację Skarbca Alkoholi w oparciu o własną platformę, którą uruchomimy jeszcze w lipcu. We wrześniu ruszy ogólnoświatowy projekt, w którym będziemy zbierać środki na trzymanie alkoholu przez 10 lat w beczkach w celu uzyskania alkoholu postarzonego – zarówno spirytusu pod starkę jak i okowit pod whisky. Rozbudowujemy także nasze moce produkcyjne, aby zwiększyć możliwość samodzielnego produkowania alkoholi mocnych. Mają one w tej chwili znacznie większy udział w naszym obrocie niż piwo. A produkowanie i rozlewanie alkoholi u kontrahentów powoduje znaczne ograniczenia związane z brakiem elastyczności produkcji.

Jeśli chodzi o oczekiwania rynku, moglibyśmy sprzedawać trzy razy więcej niż sprzedajmy w tej chwili. Natomiast nie jesteśmy w stanie obecnie wyprodukować tyle alkoholu. Dlatego uzupełniamy nasze linie, aby zwiększyć produkcję. Nasze produkty nie są proste, ich przygotowanie nie polega jedynie na łączeniu spirytusu z wodą. Mamy przeróżne destylaty, pulpy marakujowe, składniki, których proces łączenia trwa dłużej, co rozciąga czas powstawania końcowych produktów. Zależy nam więc na zwiększeniu wolumenu ich produkcji.

Palikot o zadłużeniu spółki

Czy nie obawia się Pan, że obecne zadłużenie spółki jest zbyt duże?

Realizujemy swoją strategię szybkiego rozwoju opartą o dług. Jako strat-up nie mamy wciąż szans na kredyt w banku, bo oni oczekują raportów z ostatnich 5 lat, a my tyle nie działamy. Chcą pożyczać pieniądze tym, którzy ich nie potrzebują, bo mają swoje własne kapitały. Od początku zapowiadaliśmy, że chcemy pożyczyć do 100 mln złotych. Każda z tych złotówek ma swoje przeznaczenie i ma wypracować określony zysk. Dzisiaj mamy połowę tej kwoty, ale ona będzie rosła w kolejnych miesiącach. Przy obrotach ponad 300 mln rocznie nie jest to problem. Dzięki pożyczanym pieniądzom możemy robić wiele projektów jednocześnie. Mamy ponad 70 tzw. indeksów – czyli produktów: wódek, wina, piwa itd. Żeby przy tak dużej liczbie produktów robić obrót na poziomie 15 mln zł miesięcznie, trzeba mieć przynajmniej 30, a najlepiej 45 mln zł w towarze na magazynie. Chodzi o gotowe wyroby, za które się już zapłaciło – również za butelki, akcyzę, etykiety. Spółka musi na to brać kredyt w banku albo pożyczkę, lub wypuszczać obligacje. Dług jest elementem procesów gospodarczych na całym świecie. Pożyczone pieniądze pozwalają na szybszy rozwój, są tańsze niż kapitały własne. Pożyczone pieniądze wlicza się w koszty prowadzonego biznesu, a kapitał został wcześniej opodatkowany. W sensie ekonomicznym, to najdroższe pieniądze. Właśnie spłaciliśmy prawie 20 mln z tytułu obligacji. Zamknęliśmy IV edycję Inwestycji Palikota, trwa zbiórka w ramach V edycji. Każdy, kto pożycza nam pieniądze, otrzymuje należne odsetki w terminie. Zarabia razem z nami.

Część kontrahentów narzeka na terminowość płacenia faktur?

Jak każdy biznes miewamy zawirowania płynnościowe. Ktoś opóźni się z przelewem dla nas, my komuś zapłacimy później. Kredyt kupiecki to dług, który obie strony uzgadniają, mniej lub bardziej szczegółowo. Jedno jest pewne: zawsze płacimy swoje zobowiązania. Zdarza się, tak jak było na początku roku, że trzeba było kupić większą liczbę butelek, bo wiedzieliśmy, że będzie problem z partnerami ze wschodu. I tak się stało, a my musieliśmy zamrozić spory kapitał w kupione butelki. Pozwoliło to nam na uzyskanie czasu, by znaleźć nowych dostawców i nie stracić rynku. Opóźniam płatność za reklamę, choć wcale nie oznacza to, że bankrutuję. W biznesie bywa tak, że odkładasz część płatności, żeby zrobić coś, co da ci szybciej więcej pieniędzy. I tak czasem robimy, ale podkreślam, wszystkie nasze długi są spłacane.

Który z państwa produktów sprzedaje się obecnie najlepiej?

Wyjebongo. Można powiedzieć, że jest kolejka do Wyjebongo – musimy dzielić produkcję między kontrahentów. Nie jesteśmy w stanie zrealizować wszystkich zamówień, bo zapotrzebowanie jest o wiele większe niż nasze moce produkcyjne. Także piwo Marakuja przeżywa jakiś nieprawdopodobny wzrost. Nie byliśmy przygotowani na wzrost akurat tej kategorii, a jest on skokowy. Maj i czerwiec nas zaskoczyły. Mam nadzieję, że w lipcu w kocu wyprodukujemy ilości, które sprostają oczekiwaniom naszych klientów.

Cały czas dobrze sprzedają się także piwo Buh i wódka WyBuhowa i także moglibyśmy sprzedawać tych produktów o wiele więcej. Właśnie wprowadziliśmy do sklepów Dino piwo Buh na bazie pilsa, a nie Ale. Do Żabki za kilka dni trafi Buh biały, zrobiony w stylu weissbier z cytrusowo-kolendrowo-konopnym finiszem. Buh się trzyma i lekko rośnie, natomiast hitem jest Wyjebongo i piwo Marakuja.

W tym sezonie piwo o smaku marakui to ogólnorynkowy hit. Warianty o tym smaku wprowadzili chyba wszyscy więksi producenci. Nie wiem, czy to wasz browar zapoczątkował ten szał w zeszłym roku, czy po prostu Tenczynek wyprzedził trendy…

Twarzą piwa Marakuja był Iggy Pop. To on widocznie zaintrygował wszystkich tak, że marakuja jest owocem sezonu.

Dziękuję za rozmowę.