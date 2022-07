strefa premium

Janusz Palikot szykuje 20 nowości. To m.in. lody, chipsy i woda z dodatkiem konopi (wywiad)

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 11-07-2022, 09:56

Ponieważ chcemy wprowadzić 20 nowości na rynek, potrzebujemy dodatkowych środków finansowych. Aby zrealizować wszystkie nasze plany, potrzebujemy jeszcze ok. 50 mln zł oprócz tych, które teraz już zebraliśmy - zapowiada Janusz Palikot. Szef Manufaktury Piwa, Wódki i Wina tłumaczy także, dlaczego swój biznes opiera na długu i jak mają się finanse jego spółek.

Do końca roku Janusz Palikot planuje wprowadzić na rynek 20 nowych produktów. fot. PTWP

Palikot wchodzi w produkcję kraftowych chipsów

Agata Kinasiewicz: Panie Januszu, zapowiedział Pan, że będzie wchodzić na rynek z nowymi produktami impulsowymi. Co to będzie i kiedy możemy się tych nowości spodziewać?

Janusz Palikot: Właśnie kończy się ostateczne zatwierdzenie produkcji chipsów Buh, które są produkowane dla nas w Hiszpanii. Spodziewam się, że w sierpniu będziemy już mogli sprzedawać je w Polsce. Jesteśmy w ostatniej fazie prób. To było dosyć trudne przedsięwzięcie. Okazuje się, że producenci chipsów mają na tyle duże obłożenie, że nie ma co liczyć na wyprodukowanie dodatkowych produktów co najmniej przez kilka miesięcy. Dodatkowo zależało nam na jakości, na producencie, który stworzy chipsy bardziej kraftowe. Poza tym chcieliśmy uzyskać „efekt Buha”, czy aromatu konopnego wydobywającego się przy otwieraniu paczki i było to technologiczne wyzwanie. Większość producentów stosuje do chipsów różne posypki smakowe, a my chcieliśmy mieć efekt aromatu wydobywającego się z opakowania pod wpływem otwarcia, samego utlenienia się zawartości. Po wielu miesiącach i próbach wybraliśmy producenta z Madrytu. W ubiegłym tygodniu nastąpiło ostateczne zatwierdzenie produkcji i w sierpniu będziemy już sprzedawać pierwsze partie chipsów.

Palikot o lodach Wyjebongo i wodzie konopnej