Janusz Palikot szykuje MPWiW na rynek amerykański

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zarządzana przez Janusza Palikota przy zaangażowaniu marketingowym Kuby Wojewódzkiego, rozbudowuje obecność swoich produktów poza granicami Polski. Obecnie przygotowuje się do uruchomienia sprzedaży na rynku amerykańskim.

Autor: AW

Data: 09-05-2022, 13:06

Manufaktura Piwa Wódki i Wina stworzyła własny zespół dedykowany rynkowi amerykańskiemu fot. Wyjebongo

MPWiW: Ekspansja zagraniczna

Jednym z założeń Spółki dotyczącej dystrybucji produktów Grupy Kapitałowej jest aktywna rozbudowa sprzedaży swoich alkoholi poza granicami Polski. W tym celu, między innymi zawiązana została przez MPWiW spółka prawa USA - Manufaktura Ameryka LLC.

- Manufaktura Ameryka prowadzi działania w celu pozyskania do współpracy partnerów w zakresie dystrybucji wyselekcjonowanych produktów MPWiW na terenie Florydy, Kalifornii, Illinois oraz Nowego Jorku. Dodatkowo Spółka stworzyła własny zespół dedykowany rynkowi amerykańskiemu pod kierownictwem Toty Zoury. Zespół jest odpowiedzialny za realizację kampanii marketingowo-sprzedażowych oraz współpracę z ambasadorami marek w USA. Wierzę, że potencjał jaki tkwi w naszych liniach smakowych, zwłaszcza zawierających susz konopny pozwoli nam na szybkie zdobycie serc i podniebień Amerykanów. Wiele stanów USA ma liberalne prawo związane z konopiami w żywności i patrząc jak to się rozwija to w najbliższych latach możemy spodziewać się alkoholi z prawnie legalnym dodatkiem CBD czy nawet THC i my będziemy jako jedni z pierwszych na świecie do tego gotowi. Nasz sen o prawdziwym BUH-u właśnie się ziszcza. – powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

MPWiW: Akcje

Dobiegają końca zapisy na akcje w związku z prowadzoną ofertą publiczną Akcji serii K Manufaktury Piwa Wódki i Wina SA. Będą przyjmowane do wtorku 10 maja br.

„Memorandum informacyjne opisuje nasz unikalny model biznesowy, atrakcyjną i stale poszerzaną ofertę produktową cieszącą się coraz większym zainteresowaniem Klientów, także poza Polską. Produkty Manufaktury zadebiutują wkrótce w USA, największym i najbardziej wartościowym rynku alkoholu na świecie. Jesteśmy już obecni z własnymi produktami na kilku rynkach europejskich i będziemy poszerzać dostępność naszych produktów w kolejnych krajach. By zaspokoić szybko rosnące potrzeby musimy zrealizować ambitny plan inwestycyjny. Przedostatni dzień zapisów na akcje naszej Spółki są dla wszystkich zainteresowanych naszą ofertą okazją do dołączenia do grona akcjonariuszy.” – powiedział Janusz Palikot, Prezes MPWiW.

Przydział oferowanych akcji planowany jest 13 maja br. Następnie po rejestracji podniesienia kapitału w KRS, Spółka będzie się ubiegać o wprowadzenie swoich papierów do obrotu na rynku NewConnect. Intencją Zarządu Spółki jest, aby akcje nowej emisji serii K oraz część Akcji Istniejących zadebiutowały na rynku regulowanym w II lub III kwartale 2022 roku.

W ostatnich miesiącach Spółka sfinalizowała połączenie ze spółką Doctor Brew. Poza tym w skład Grupy MPWiW wchodzą także (bezpośrednio): Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ramach planowanej rozbudowy zdolności produkcyjnych w 2023 roku przejęta ma zostać także spółka Browar w Niechanowie (obecnie partner biznesowy MPWiW, któremu zlecana jest część produkcji). Wszystkie podmioty w Grupie MPWiW pracują na rzecz maksymalizacji i konsolidacji wyniku. Poszczególne spółki tworzą unikatowy łańcuch wartości uzupełniających się produktów, wspierany przez spójny system sprzedaży oraz marketingu.