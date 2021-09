Janusz Palikot w roli dziennikarza? Prowadzi wywiady o alkoholach

W poniedziałek 13 września Janusz Palikot upublicznił swój wywiad przeprowadzony z Lechem Wałęsą, pierwszym Prezydentem wolnej Polski. To początek cyklu rozmów ze znanymi osobami z kręgów polityki, kultury, sztuki i nauki na temat doświadczeń z alkoholem prowadzonych osobiście przez Janusza Palikota.

Rozmowa z Lechem Wałęsą odbyła się w Gdańsku pod koniec lipca 2021r. Na liście kolejnych rozmów znalazł się także Bronisław Komorowski, a także m.in. Marek Dyjak i Mariusz Treliński.

Janusz Palikot mówi, że są to szczere rozmowy, pełne anegdot i nieopisanych wcześniej sytuacji. Ma jeden cel, odkłamać rolę alkoholu w życiu społecznym. Pity z umiarem może pomóc, a nadużyty jest destrukcyjny, zaś prawda jest taka, że alkohol towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat.

Lech Wałęsa jakiego nie znacie

- Tu jest Wałęsa jakiego nie znacie. Prawie zero polityki, tylko wielka historia opowiedziana przez małe anegdoty. Czasem się dowiadujesz o danej epoce więcej z anegdoty niż z wielkiej historii. Zawsze marzyłem, by usiąść przy stole z ludźmi mającymi wpływ na nasze życie dzięki swoim osiągnieciom czy zajmowanej pozycji społecznej i spytać jak wyglądała ich inicjacja alkoholowa. Jak przebiegały różne ważne zdarzenia w świecie polityki czy kultury „od tyłu”, bez kamer. To są szczere rozmowy, pełne unikalnych anegdot, nieopisanych wcześniej sytuacji. Mam jeden cel, odkłamać rolę alkoholu w życiu społecznym. Nóż może służyć do zadania śmiertelnej rany, może także pokroić chleb. Z alkoholem jest podobnie. Pity z umiarem może pomóc. Nadużyty jest destrukcyjny. Ale prawda jest taka, że alkohol towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Próbuję zrozumieć dlaczego i co z tego wynika – mówi Janusz Palikot.

Lecha Wałęsa nigdy nie wypił prywatnie alkoholu z braćmi Kaczyńskim

W rozmowie Lech Wałęsa przyznaje się, że źle znosi nadmiar alkohol i dlatego „spił się” w swoim życiu tylko 3 razy. Pierwszy raz winem w Lipnie, w czasach nauki w szkole zawodowej. Dzisiaj, idąc tropem królowej Elżbiety Matki, codziennie spożywa pięćdziesiątkę czystego alkoholu dla zdrowia. Lech Wałęsa opowiedział także o abstynencji w czasie strajku i roli alkoholu w czasach opozycji przedsierpniowej. O pomówieniach na temat rzekomego nadużywania przez niego alkoholu w czasach internowania w Arłamowie, a także o kulisach negocjacji wycofania wojsk sowieckich z Borysem Jelcynem. Lecha Wałęsa nigdy nie wypił prywatnie alkoholu razem z braćmi Kaczyńskimi.