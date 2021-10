Janusz Palikot w teledysku Marka Dyjaka, wsparł finansowo jego płytę

Nowa i ostatnia w karierze Marka Dyjaka płyta pt. „Na wzgórzu rozpaczy” powstała dzięki pomocy finansowej Tenczyńskiej Okovity i Janusza Palikota, który wystąpił także w teledysku pod tym samym tytułem wraz z Markiem Dyjakiem. Trasa promująca płytę planowana jest na luty 2022 rok.

Janusz Palikot wystąpił w teledysku pt. „Na wzgórzu rozpaczy” z płyty Marka Dyjaka fot. PTWP

Utwór „Nocnoautobusowa” to drugi singiel promujący płytę. Słowa i muzykę do utworu skomponował Jacek Kleyff. Za programowanie, instrumenty klawiszowe i akordeon odpowiada Marek Tarnowski, trąbka - Jerzy Małek, gitara - Sławomir „Guadky” Gladyszewski, altówka - Andrzej Czapliński.

Marek Dyjak - nowa płyta

Marek Dyjak to polski muzyk wykonujący muzykę jazzową i poezję śpiewaną. Zadebiutował na scenie w latach 90. Samotnik, indywidualista, określany czasem mianem polskiego Toma Waitsa.

„Drodzy Państwo, to moja trzynasta i ostatnia płyta w twórczości muzycznej. Nadal będę śpiewał o miłości, bo zawsze o miłość mi chodziło. Cieszę się, że mogłem zrealizować ten projekt we współpracy z moim serdecznym przyjacielem, Januszem Palikotem. Ta płyta to owoc naprawdę ciężkiej pracy i ogromnego zaangażowania muzyków i twórców, którzy ze mną pracują, marki Tenczyńska Okovita i wielu mi bliskich osób. Dziękuję każdemu za wsparcie i pomoc. Wasz Dyjak”.

Janusz Palikot i Marek Dyjak

Płyta „Na wzgórzu rozpaczy” ma charakter nostalgiczny, typowy dla twórcy. Zawiera utwory: „Nocnoautobusowa”, „Mistrz i Małgorzata 2021”, „List od nieznanego poety”, „Czarodziejska góra”, „Dwadzieścia do dziesiątej 2021”, „List a właściwie dwa”, „Szofer”, „Kołysanka dla Olgi 2021”, „Dublet” oraz utwór „Na wzgórzu rozpaczy”, do którego klip został stworzony we współpracy z wieloletnim przyjacielem Marka - Januszem Palikotem. Jego premiera odbyła się we wrześniu.

Producentem i właścicielem nagrań jest Marek Dyjak oraz marka Tenczyńska Okovita. Sprzedaż płyty trwa na stronie kulturalnysklep.pl oraz w salonach i na stronie empik.com.