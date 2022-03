Janusz Palikot: Wojna zmieni nasz biznes, ale dni Putina są policzone

Istotna część przemysłu w Polsce, nie tylko alkoholowego, ale też związanego z napojami, zaopatruje się w hutach ukraińskich, rosyjskich i białoruskich. Wojna uderza więc w istotny segment polskiej gospodarki - mówi Janusz Palikot, właściciel Browaru Tenczynek. Tłumaczy także, dlaczego dni Putina są policzone.

Autor: Agata Kinasiewicz

Data: 02-03-2022, 11:37

Janusz Palikot: Putin jest przegrany jako człowiek i jako przywódca/ fot. PAP

Agata Kinasiewicz: Jaki wpływ na Browar Tenczynek ma agresja Putina wymierzona w Ukrainę?

Janusz Palikot: Oczywiście sytuacja na Ukrainie ma wpływ na nasz biznes, bo kupujemy butelki z Ukrainy, Rosji, Białorusi, krajów bałtyckich. Mamy zapasy, przerzucimy tę produkcje do innych hut, poza obszarem wojennym, ale to wszystko nie ułatwia nam życia, a je komplikuje. Jedno jest pewne – niczego nie będziemy kupować z Rosji. Istotna część przemysłu w Polsce, nie tylko alkoholowego, ale też związanego z napojami, zaopatruje się w hutach ukraińskich, rosyjskich i białoruskich. Wojna uderza więc w istotny segment polskiej gospodarki. Warto odnotować fakt, że część klientów ograniczyła swoje bieżące zakupy, bojąc się, że wojna może przenieść się także do Polski. Ale akurat wierzę, że to zjawisko ma charakter przejściowy.

Czy huty na wschodzie wstrzymały pracę?

Ludzie w tych hutach nadal pracują, mają też bardzo duże stocki, także nie widzę ryzyka w najbliższych kilku miesiącach. W międzyczasie my się z dostawami ewentualnie przeniesiemy, ale tak czy inaczej te butelki będą droższe. Dlatego kupowaliśmy je na wschodzie, bo były tańsze, ale bardzo dobrej jakości. Ta epoka jakoś się teraz kończy.

Może jeszcze niekoniecznie?

Tak, z drugiej strony jest to sytuacja przejściowa. Ja wierzę w to, że Ukraina się obroni z takim wsparciem Unii Europejskiej i NATO i będzie wielki plan jej odbudowy. I wierzę, że Polska w tej odbudowie będzie brała udział, zwłaszcza biorąc pod uwagę stopień zaangażowania społecznego i politycznego, a nawet militarnego. Więc to może być niesamowita epoka. Oczywiście można sobie wyobrazić także czarny scenariusz, kiedy Rosja wygrywa, jakoś tę Ukrainę rozbija i tam zapanuje stagnacja na lata. Ale miejmy nadzieję, że ten scenariusz się nie spełni i wszystko zakończy się pozytywnie dla Ukrainy.

Miejmy taką nadzieję.

Moim zdaniem dni Putina są policzone, bo nie odzyska już autorytetu międzynarodowego. Nawet jeżeli Putin zrówna Kijów z ziemią, zabije prezydenta Ukrainy, posunie się do ludobójstwa, to nie będzie już mowy o powrocie do normalnej dyskusji z Putinem i normalnej polityki. A kryzys ekonomiczny, który jest skutkiem sankcji wprowadzonych przez zachód, doprowadzi w Rosji do rewolucji społecznej. Dlatego tak czy inaczej Putin jest przegrany jako człowiek i jako przywódca.

Prawdopodobnie dlatego tak się zachowuje, bo zdaje sobie z tego sprawę.

Tak. Zobaczymy, co się wydarzy. Na przemysł, nasz biznes, ma to negatywny wpływ. Ale wiele polskich firm kupowało na wschodzie także inne rzeczy, nie tylko butelki. Dotyczy to także Europy i całego świata, bo jednak gospodarki ukraińska i rosyjska były powiązane z wieloma innymi. Ale taka jest cena wojny.

A huta w Jarosławiu? Czy tam mogą przenieść się zamówienia Browaru Tenczynek?

Był taki okres, że kupowaliśmy od nich butelki. W czasach, kiedy działałem jako Ambra i Polmos Lublin bardzo dużo od nich kupowałem, ale oni zdaje się mieli ograniczenia, np. nie produkowali butelek zielonych, a my do Buha używamy właśnie takich. Nie pamiętam szczegółów, ale może teraz będzie szansa wrócić do jakichś rozmów.

Z tego, co wiem, każda zmiana w wyglądzie opakowania powoduje tam zatrzymanie produkcji na ponad dobę, dlatego niechętnie takie zmiany wprowadzają…

Tak, to huta o bardzo wysokiej wydajności, więc np. Polmos Lublin jako lider rynku się tam zaopatrywał. Natomiast my nie jesteśmy takim graczem, sprzedajemy butikowe alkohole. Używamy dużo butelek, ale w mniejszych seriach, więc współpracujemy z mniejszymi hutami. Jeśli chodzi o alkohol mocny – we Włoszech, we Francji. Jeśli chodzi o piwo, to rzeczywiście kupowaliśmy w tych państwach wschodnich – na Ukrainie, w Rosji. I obecna sytuacja na wschodzie na pewno jakoś zmieni nasz biznes.