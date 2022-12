Czyste Wyjebongo dołącza właśnie do Wyjebongo Marakuja i Wyjebongo Granat.

- Wyjebongo to filozofia życia oparta o luz i dystans - także, a może przede wszystkim, do siebie! Ale bez dekadenckiego olewania wszystkich i wszystkiego. Idea „Wyjebongo” powstała w trakcie dialogu z followersami w moich mediach społecznościowych i jest taka jak my wszyscy. Wyjebongo ma swoje zasady – nie czyń drugiemu co Tobie nie miłe. Rób to, czego nikt się nie spodziewa po Tobie. Nigdy nie bądź akuratny, nie bądź nudny. Szukaj nowych kontekstów, zaskakuj, inspiruj, włączaj. Baw się i dziel się zabawą z innymi. Czyste Wyjebongo to moja propozycja filozofii w płynie. Wyłącz wszystkie spiny, włącz swoje najlepsze emocje dzięki Czystemu Wyjebongo! – mówi Janusz Palikot, kreator i pomysłodawca marki Wyjebongo i rodziny wódek.