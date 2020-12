Janusz Palikot wprowadza na rynek odtworzoną polską gorzałkę Tenczyńska Okovita

– Minął rok od kampanii crowdfundingowej, który poświęciliśmy na realizację założeń i obietnic złożonej inwestorom. Przedpremierowo zaprezentowaliśmy Okovitę ponad 1300 akcjonariuszom, którzy rok temu powierzyli nam swoje pieniądze. Teraz możemy przedstawić produkt konsumentom w całej Polsce. Mimo utrudnień związanych z lockdownem, dołożyliśmy starań, by produkt ujrzał światło dziennie w zakładanym terminie. Cieszę się, że to się udało – mówi Janusz Palikot.

Tenczyńska Okovita to firma stworzona przez Janusza Palikota we wrześniu 2019 roku. Jej cel to rozwój produkcji piw starzonych w beczkach po mocnych alkoholach, a także wielki powrót małopolskiej gorzałki. W realizacji przedsięwzięcia pomogła kampania crowdinvestingowana Crowdway.pl.

Dzięki pozyskanym z crowdfundingu środków Tenczyńska Okovita kończy wyposażenie wydzielonej części Browaru Tenczynek w instalacje do destylacji słodu i zbóż do produkcji okowity wedle receptur z XIX w. Przejęła też od browaru produkcję serii piw RIS Barrel Aged, która miała premierę w ubiegłym roku oraz wprowadzi kolejne edycje piw starzonych, w tym po Okovicie.

–W ciągu niespełna roku sprzedaliśmy prawie 200 Beczek Palikota. Już przyjmujemy zamówienia hurtowe na zakup Okovit, także piwa leżakują w kolejnych beczkach, więc mogę powiedzieć, że realizujemy nasz założony w 2019 roku plan. Do 2024 planowana sprzedaż wyniesie 6 tys. hektolitrów rocznie, z czego 5 tys. stanowić będzie Okovita – zapowiada Janusz Palikot.

W historycznych piwnicach Browaru Tenczynek powstaje taproom – miejsce degustacji pełnej oferty piw oraz Okovity.

– Obecnie trwa remont, który zamierzamy zakończyć się w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy. Uroczyste otwarcie taproomu planujemy na koniec br. lub początek przyszłego roku, o ile prac nie spowolni kolejny lockdown– dodaje.

Okowita to alkohol wysokoprocentowy, który tradycyjnie wytwarzany był na terenie Małopolski, na bazie zbóż i ziemniaków, w procesie trzykrotnej destylacji. Obecnie Tenczyńska Okovita nawiązuje do tego szlachetnego trunku, tworząc destylaty w siedmiu wariantach smakowych. Cztery premierowe odmiany Tenczyńskiej Okovity destylowane w miedzianym alembiku z udziałem roślin, to: Ziemniak, Żyto, Pszenica i Jęczmień. Pozostałe trzy to tzw. Bierbrandy, czyli wysokoprocentowe alkohole otrzymywane z destylacji piw: Koźlak, Pils i RIS. Cena za butelkę 0,5 l wynosi od 130 zł do 200 zł.