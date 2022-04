Janusz Palikot z nowym projektem. Namawia na “Inwestycje Palikota”

Janusz Palikot przedstawił nowy projekt inwestycyjny “Inwestycje Palikota”, realizowane przez spółkę Tenczynek Dystrybucja. Celem jest sfinansowanie ekspansji rynkowej i rozszerzenie portfolio produktów.

Janusz Palikot zachęca do walki z inflacją, uruchamia nowy projekt inwestycyjny z wypłatą odsetek co miesiąc/fot. materiały prasowe

Tenczynek Dystrybucja zarządza sprzedażą gamy produktów firmowanych m.in. przez Janusza Palikota czy Kubę Wojewódzkiego. Teraz uruchomiła projekt “Inwestycje Palikota”, której celem jest sfinansowanie ekspansji rynkowej i rozszerzenie portfolio produktów. Z pierwszej transzy spółka chce pozyskać 11 mln zł. Środki zostaną po czasie zwrócone inwestorom z odpowiednią nadwyżką.

Palikot namawia na “Inwestycje Palikota”

Janusz Palikot zapowiedział, że przyszedł czas na nową formę inwestycji, w której od razu wiadomo, jaki będzie zwrot dla inwestora. Tenczynek Dystrybucja przygotowała kilka pakietów inwestycyjnych. Podstawą oprocentowania będzie wskaźnik inflacji bazowej (CPI), powiększony o procent zależny od sumy zainwestowanych środków. Górny limit inwestycji dla pojedynczego inwestora to 20000 zł. Horyzont czasowy inwestycji to 12 miesięcy, a odsetki wypłacane będą co miesiąc.

Zabezpieczeniem ma być zastaw na znaku towarowym Wyjebongo. A dodatkowymi benefitami dla inwestorów będą wybrane alkohole z portfolio Tenczynek Dystrybucja. Dla inwestycji powyżej 5000 zł przygotowano butelki z przedpremierowej partii wódki Popcorn, a powyżej 10 000 zł dodatkowo 180 butelek piw z Browaru Tenczynek.

Tenczynek Dystrybucja w 2021 roku wygenerowała 4,3 mln zł zysku.

- Nasza przewaga leży w szerokim portfolio, nie tylko alkoholi. Są to innowacyjne, najwyższej jakości produkty, oparte na trendach, impulsach i emocjach, z mocnym marketingiem, wspierane przez obecność największych nazwisk w Polsce. Posiadamy szerokie grono dostawców, również fabryki ze Słowacji, Czech, Hiszpanii czy Brazylii. BUH to pieniądz, wiemy doskonale jak go pomnażać, więc jesteśmy w stanie zaoferować atrakcyjny zwrot z tej inwestycji - wylicza Janusz Palikot.

Inwestycja w szybki rozwój

Tenczynek Dystrybucja SA odpowiada za zarządzanie całym łańcuchem sprzedaży produktów alkoholowych, w tym piw z browaru Tenczynek, Przyjazne Państwo (BUH) oraz Doctor Brew, win i alkoholi mocnych Manufaktury Piwa, Wódki i Wina, jak wódki, okowity, whisky czy gin. Wśród marek dostępnych w sieciach sprzedaży, dystrybuowanych przez TD SA są Wódka wyBUHowa, Wyjebongo, wódki kraftowe Palikot czy whisky Palikota.

Spółka wprowadza na rynek napoje bezalkoholowe, energy drinki, wody smakowe, produkty impulsowe, jak lody, chipsy i przekąski, a także ubrania, perfumy, książki, suplementy diety czy wyroby piekarnicze.

Tenczynek Dystrybucja zanotowała w 2021 roku bardzo duży wzrost przychodów względem poprzedniego roku (z 1,3 do 33,5 mln zł), a wartość sprzedanych towarów i materiałów wyniosła 25,8 mln zł. Odnotowano także ponadprzeciętny wzrost kapitału własnego (ROE 105%). Zysk netto w 2021 roku wyniósł 4,3 mln zł, EBITDA 5,1 mln zł, a ROS netto 13%.

Spółka zapowiada, że przeznaczy środki pozyskane od inwestorów w dalszy rozwój – możliwość szybkiego wprowadzania produktów impulsowych na rynek (zatowarowanie), zakup innowacyjnych produktów od partnerów z Polski i zagranicy, zwiększenie zatrudnienia przedstawicieli handlowych oraz możliwość jednoczesnego zapewnienia ciągłości dostaw hitów sprzedażowych.

Tenczynek Dystrybucja chce wprowadzać kilka nowych produktów miesięcznie, co wymaga sporych środków obrotowych. Zainwestowane środki wracają do spółki dzięki sieci partnerów handlowych, siatce dystrybutorów oraz ogólnopolskich i lokalnych sieci sprzedaży, w których jest obecna.

- Inwestycje Palikota to wspólna korzyść. Rozwijamy się szybko, ale możemy to robić jeszcze szybciej. Im więcej mamy możliwości finansowania naszych pomysłów, tym szybszy jest rozwój grupy. Inwestorzy mogą nam pomóc się rozrastać, na czym skorzystają obie strony - zapewnia Przemysław Bobrowicz, Prezes Tenczynek Dystrybucja SA.

Janusz Palikot na polskim rynku alkoholi

Janusz Palikot to jeden z twórców Ambry i Polmosu Lublin. Po przerwie na karierę polityczną, wrócił do branży tworząc Manufakturę Piwa, Wódki i Wina. Jego misją jest wprowadzenie na rynku alkoholi jakościowej rewolucji, połączonej z kreowaniem trendów.

Stworzył kampanie crowdfundingowe na łączną kwotę 5 mln euro, w tym equity crowdfunding Tenczyńskiej Okovity – polskiego destylatu. Pod szyldem Przyjaznego Państwa stworzył konopne piwo BUH, wódkę wyBUHową i Okovitę BUH. Buduje portfolio dobieranych przez siebie selekcji whisky, stworzył serię Kraft Palikot, wyprodukował wódkę Wyjebongo.

W ramach projektu Alembik Polska tworzy sieć Alkotek, czyli restauracji oferujących potrawy przygotowane przez szefów kuchni oraz produkowane na miejscu alkohole. Doprowadził do połączenia tradycji z nową falą w piwowarstwie i zgromadził w ramach jednej Grupy Browar Tenczynek i kraftową markę Doctor Brew.