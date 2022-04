Janusz Palikot zapowiada nową wódkę i sklepy z piwem

Janusz Palikot planuje poszerzenie swojego alkoholowego portfolio o nowe wódki. Dodatkowo wspólnik Kuby Wojewódzkiego powiedział, że spółka pracuje nad otwarciem sieci sklepów, w których będzie sprzedawane piwo z Browaru Tenczynek.

Data: 20-04-2022, 13:03

Janusz Palikot planuje wprowadzenie na rynek kolejnych wódek. / fot. PTWP

Wódka Popcorn i Palikot Wódka Wizytowa to nowe produkty, których powstanie zapowiedział Janusz Palikot podczas dzisiejszej konferencji prasowej Manufaktury Piwa Wódki i Wina.

– Wódka Popcorn będzie o smaku popcornu. Natomiast Palikot Wódka Wizytowa będzie to bardzo jakościowa wódka żytnia. Oprócz tego planujemy także nową wersję Buha – powiedział Janusz Palikot zapytany o dalsze plany produktowe spółki, którą tworzy wspólnie z Kubą Wojewódzkim, Tomaszem Czechowskim oraz Tomaszem Nietubyciem.

Przypomnijmy, że przed Wielkanocą miała miejsce premiera kolejnego piwa spółki stworzonej przez Palikota i jego wspólników: Myjebonga.

Janusz Palikot otwiera sieć własnych sklepów z piwem.

Podczas konferencji Janusz Palikot i jego wspólnicy opowiedzieli również o planach związanych z otwarciem sieci własnych sklepów, w których będą sprzedawane Piwa Świeże z Browaru Tenczynek.

– Obecnie takich sklepów działa 7, a kolejne 20 czeka w kolejce, natomiast powinny być otwarte do końca maja. Do tego dojdą również punkty mobilne. W sumie wszystkich będzie około 50 – stwierdził Tomasz Nietubyć.

– Sklepy mają swoją siłę, polegającą na tym, że działają na małym metrażu, co oznacza mały koszt. Miesięczne utrzymanie takiego sklepu wyniesie od 12 do 15 tyś. złotych w zależności od miasta i lokalizacji. W tym roku planujemy otwarcie ok. 50 sklepów, a w przyszłym roku planujemy dotrzeć do 100 punktów – dodał Janusz Palikot.

Podczas konferencji twórcy Manufaktury Piwa Wódki i Wina przedstawili plany związane ze sprzedażą akcji spółki oraz wejściem na giełdę.

