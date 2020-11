Janusz Palikot złożył ofertę na zakup Browaru Zamkowego Cieszyn

Złożyliśmy ofertę na zakup Browaru Zamkowego Cieszyn! — Palikot Janusz (@Palikot_Janusz) October 31, 2020

Pod koniec września Grupa Żywiec ogłosiła, że planuje zamknąć lub sprzedać do końca pierwszego kwartału 2021 roku Browar Zamkowy w Cieszynie. Po tej informacji i po tym jak Janusz Palikot opublikował swoje zdjęcie na tle tego historycznego browaru na Instagramie, w sieci natychmiast pojawiły się plotki, co do możliwego przejęcia przez niego Browaru z Cieszyna.

Grupa Żywiec wydała też wcześniej oświadczenie w sprawie Browaru Zamkowego w Cieszynie informując, że proces sprzedaży lub zamknięcia ma nastąpić do końca pierwszego kwartału 2021 roku.

Browar Zamkowy w Cieszynie to najbardziej tradycyjny Browar Grupy Żywiec. Do dziś przy produkcji piwa stosuje się tam otwarte kadzie fermentacyjne. Flagową marką Browaru w Cieszynie jest piwo Cieszyńskie pod którą dostępne są piwa w kilku różnych stylach. Oprócz tego Browar warzy piwo Brackie oraz Żywiec Porter.

Janusz Palikot weźmie udział w sesji pt. "Towary „pożądania” podczas koronakryzysu (słodycze, przekąski, alkohole)", która odbędzie się w ramach Internetowego Forum Rynku Spożywczego i Handlu (3-4 listopada 2020 r.).