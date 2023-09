Japan Tobacco International rozpoczął sprzedaż podgrzewaczy do tytoniu marki Ploom. Urządzenie Ploom X wchodzi na rynek w Polsce, ale też w kilku innych europejskich państwach. Jak podkreślił w rozmowie z Portalem Spożywczym Adrian Jabłoński, Dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w JTI Polska, Grupa Japan Tobacco planuje w najbliższych latach zainwestować 300 mld jenów właśnie w światową ekspansję wyrobów nowatorskich.

Gdzie można kupić wkłady tytoniowe do podgrzewaczy Plum X?; fot. JTI

Wkłady do podgrzewaczy Ploom X, pod marką Camel, są produkowane w najnowszej fabryce koncernu, która powstała w 2019 roku przy działających dotychczas zakładach w Starym Gostkowie (w województwie łódzkim).

Jak podkreślił Adrian Jabłoński, nie bez znaczenia w kontekście inwestycji koncernu właśnie w Polsce są takie czynniki jak dostęp do dobrej infrastruktury, stabilne otoczenie gospodarcze, a także duża liczba wykwalifikowanych pracowników.

- Polska stała się największym centrum produkcyjnym JTI na świecie – zaznaczył Dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w JTI Polska. Rozpoczęcie produkcji wyrobów nowatorskich jest kolejnym etapem w rozwoju firmy. Do końca tego roku wartość inwestycji JTI w polską fabrykę wyrobów nowatorskich osiągnie poziom 200 mln dolarów. Jeszcze w 2023 r. wzrośnie zatrudnienie o ponad 100 proc. w stosunku do 2022 r. Spodziewamy się, że w nowej fabryce JTI w Starym Gostkowie koło Łodzi będzie zatrudnionych ok. 200 pracowników.

Adrian Jabłoński, dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w JTI Polska fot. JTI

Jak dodał Jabłoński, "w kolejnych latach spodziewamy się, że rynek wyrobów nowatorskich będzie dynamicznie rósł kosztem tradycyjnych wyrobów tytoniowych".

JTI Polska jest drugą największą firmą tytoniową w Polsce

- Kluczowym czynnikiem rozszerzania portfolio JTI Polska są zmieniające się trendy konsumenckie – powiedziała Elżbieta Skulich, kierownik grupy marek w JTI Polska. JTI oferuje szeroką gamę produktów tradycyjnych i alternatywnych, które zaspokajają potrzeby różnych grup konsumentów. Teraz odpowiadamy na trend, jakim jest rosnące od kilku lat zainteresowanie nowatorskimi wyrobami tytoniowymi.

Elżbieta Skulich, brand manager w JTI fot. JTI

Jak dodał Adrian Jabłoński, struktura rynku wyrobów tytoniowych będzie w najbliższych latach zależała od zmieniających się trendów konsumenckich i rynkowych. "Na tę chwilę ok. 11% całego rynku tytoniowego stanowią wyroby nowatorskie, jednak np. w Warszawie to już ok. 25%".

Nowatorskie wyroby alternatywą dla papierosów tradycyjnych

Dyrektor ds. korporacyjnych i komunikacji w JTI Polska przypomniał, że wyroby z podgrzewanym tytoniem są alternatywą dla papierosów tradycyjnych i innych wyrobów tytoniowych.

- Ze względu na to, że konsumenci poszukują różnych możliwości konsumpcji tytoniu i nikotyny, staramy się jako firma sprostać tym oczekiwaniom - dodał. Produkt, który jest już dostępny na rynku jest efektem długoletnich prac, które wymagały od nas bardzo dużego zaangażowania – dodał.

Budowa i wyposażenie nowej fabryki JTI, produkującej wkłady do podgrzewaczy tytoniu, oraz nadal prowadzone inwestycje to już koszt 200 mln dolarów. Wyzwaniem, jak zwrócił uwagę dyrektor fabryki wyrobów nowatorskich w Starym Gostkowie, Marcin Szywała, było m.in. przygotowanie kadry.

- Nasze linie produkcyjne są bardzo zaawansowane technologicznie, zatem przygotowanie operatorów czy mechaników wymaga nie tylko wiedzy, którą mogą zdobyć na studiach, ale również specjalistycznych kwalifikacji, które musieliśmy im przekazać, związanych z obsługą linii produkcyjnej.

Marcin Szywała, dyrektor fabryki JTI w Starym Gostkowie fot. JTI

Jak podkreśla Szywała, linie produkcyjne posiadają najnowsze rozwiązania techniczne, m. in. takie, które kontrolują jakość produktu.

- Posiadamy zaawansowane systemy wizyjne, a urządzenia z laserem wykorzystujemy do druku na opakowaniach, jak i perforacji naszych wkładów tytoniowych. Korzystamy również z programów funkcjonujących dotychczas w naszym przedsiębiorstwie, które wspomagają pracę bezpośrednio na linii poprzez gromadzenie danych maszynowych czy sterują dostawami materiałów – wyjaśnił Szywała.

Początkowo, jak dodała Elżbieta Skulich, wkłady tytoniowe będą sprzedawane w ok. 4,5 tys. wybranych punktów handlowych. Ich dystrybucja będzie systematycznie rozwijana. Same urządzenia Ploom X najłatwiej można kupić poprzez platformę e-commerce dostępną na stronie internetowej ploom.pl.

