Młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, to jest obiektywnie szkodliwe i uczciwy polityk musi o tym mówić; pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni - powiedział w Olsztynie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński wyjaśnia, dlaczego w Polsce rodzi się mało dzieci; alkohol / levmotion on Unsplash

W sobotę, w Ełku prezes PiS mówił m.in. jakie są przyczyny niskiej dzietności w Polsce. Kaczyński zaznaczył, że nie jest zwolennikiem "bardzo wczesnego macierzyństwa", bo "kobieta musi dojrzeć do tego, aby być matką". "Ale jak do 25. roku życia daje w szyje to, trochę żartuję, ale nie jest to dobry prognostyk w tych sprawach" - ocenił.

Ta wypowiedź spotkała się z falą komentarzy, w tym bardzo krytycznych. W niedzielę, podczas spotkania z mieszkańcami Olsztyna, Kaczyński wrócił do swoich sobotnich słów na temat kobiet, alkoholu i dzietności.

Jarosław Kaczyński o piciu alkoholu przez kobiety

"Wczoraj powiedziałem o tym, że młode kobiety ścigają się z mężczyznami, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, to jest obiektywnie szkodliwe. I uczciwy polityk, jeżeli taką rzecz wie, a ja to wiem z dobrego źródła, musi o tym mówić, bo to jest, powtarzam, szkodliwe" - powiedział prezes PiS.

"Nic się na to nie poradzi, że pewne czynniki biologiczne powodują, że panie są na alkohol znacznie mniej odporne niż mężczyźni. To nie znaczy, że ja zachęcam mężczyzn, żeby nadmiernie pili" - dodał prezes PiS.

PiS szykuje podwyższenie wieku dostępu do alkoholu?

Mówił, że pierwsze lata dorosłego życia też są niesłychanie ważne i trzeba zważać na sprawę spożycia alkoholu. "I z czegoś, co wynikało ze zwykłej uczciwości, tak trzeba mówić, polityk ma obowiązek takie rzeczy mówić, robi się kampanię (polityczną) i zawsze trzeba mieć na to jakąś odpowiedź" - powiedział prezes PiS.