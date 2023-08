„Piwo jest najlepszym napojem świata” – taką krótką, entuzjastyczną recenzję wystawił popularnemu złocistemu trunkowi Jack Nicholson. Słynny amerykański aktor i miliony piwoszy na całym świecie mają pretekst do świętowania, bo 4 sierpnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Piwa.

W pierwszy piątek sierpnia celebrujemy Międzynarodowy Dzień Piwa/Fot. Shutterstock

Kto i kiedy wymyślił Międzynarodowy Dzień Piwa?

Podróż do przeszłości. Jak powstało piwo i kiedy zaczęto je warzyć?

W jaki sposób wytwarzane są piwa rzemieślnicze?

Gdzie produkowane jest piwo Recraft?

Ile piwa wypija statystyczny Polak i w jakiej formie jest piwna branża?

Międzynarodowy dzień piwa. Kiedy obchodzimy i jak świętujemy?

Święto złocistego trunku z białą pianką jest ruchome i przypada na pierwszy piątek sierpnia. Obchodzimy je od 2007 roku, kiedy to dwóch miłośników piwa z San Francisco: Jesse Avshalomov i Evan Hamilton uznało, że ten uwielbiany na całym świecie chmielowy napój zasługuje na specjalne wyróżnienie. Początkowo „piwne” święto było celebrowane lokalnie, ale informacja o inicjatywie dwóch mieszkańców Kalifornii została rozpowszechniona przez media społecznościowe i dziś dzień piwa obchodzony jest aż w 50 krajach. W jaki sposób? Zgodnie z sugestia autorów pomysłu w pierwszy piątek sierpnia powinniśmy spotkać się z członkami rodziny, znajomymi i przyjaciółmi, by wspólnie smakować ulubione rodzaje bursztynowego trunku, podziękować piwowarom za ich pracę i kreatywność przy tworzeniu nowych odmian tego popularnego alkoholu, a także obdarować najbliższych ich ulubionym piwem.

Międzynarodowy Dzień piwa to pretekst do spotkań z przyjaciółmi i wychylenia szklanki ulubionego trunku/Fot. Shutterstock

Chmielowy wehikuł czasu. Kiedy powstało piwo?

Opis dziejów piwa mógłby się zaczynać jak klasyczna bajka czytana dzieciom do snu. Dawno, dawno temu, bo około 10 000 lat p. n. e. człowiek nauczył się uprawiać zboże i piec chleb. To właśnie proste podpłomyki smażone na rozgrzanych kamieniach posłużyły do wytwarzania napoju będącego praprzodkiem dzisiejszego piwa. Chleb łączono z wodą i zamykano w glinianych naczyniach, w których dokonywał się proces fermentacji. Alkohol zaczęto wytwarzać w tym samym czasie w różnych zakątkach ziemi, więc trudno przypisać to odkrycie jednej nacji.

Pierwszy raz na piśmie o piwie wspomnieli Sumerowie ok 4000 lat p.n.e. Gliniane tabliczki przedstawiające wytwarzanie piwa można dziś oglądać w paryskim Luwrze. Co ciekawe starożytny lud z Mezopotamii miał nawet boginię piwa Ninkasi na cześć której pisano poematy, a warzeniem piwa, któremu przypisywano właściwości lecznice, zajmowały się głównie kobiety. Natomiast najstarszy browar na świecie powstał ok. 3400 lat p.n.e. w Egipcie, a według ekspertów warzono w nim nawet 1400 litrów piwa dziennie.

Aż trudno uwierzyć, że pierwsze piwa powstały ok. 10 000 lat p.n.e./Shutterstock

Piwo jakie znamy i lubimy dziś jest wytwarzane od XIX stulecia. To właśnie w tym okresie dokonano odkryć naukowych pozwalających w pełni wykorzystać potencjał drożdży, a Ludwik Pasteur opracował metodę konserwacji żywności, która do dziś jest używana do utrwalania piwa. Wówczas również wynaleziono silnik parowy i maszyny chłodnicze, które zmodernizowały proces produkcji chmielowego trunku.*

Co to jest piwo rzemieślnicze i czym różni się od zwykłego?

Od kilku lat ogromną popularnością wśród miłośników chmielowego trunku cieszą się piwa rzemieślnicze. Postanowiliśmy z okazji święta złocistego napoju sprawdzić jak powstaje ten rodzaj alkoholu.

Takie piwo jest wytwarzane zgodnie z zasadami sztuki piwowarskiej. Po pierwsze musi być zrobione ze słodów i nie może zawierać żadnych ulepszaczy smaku, sztucznych dodatków czy koncentratów. Ważny jest także czas. Nie przyśpieszamy naturalnych procesów fermentacji, nie stosujemy metody utrwalania piwa zwanej mikrofiltracją, by nie pozbawić napoju naturalnych smaków i aromatów. Rzemiosło na pierwszym miejscu stawia człowieka. To oznacza, że wytwarzanie piwa musi być uczciwe w stosunku do konsumenta, który biorąc butelkę do ręki ma pewność, że otrzymuje produkt wysokiej jakości – tłumaczy Adam Jakubowski, manager browaru Recraft ze Świętochłowic.

Piwowar w roli głównej. Kto warzy piwo?

Jeśli zdecydujemy się na rzemieślnicze piwo malinowe mamy pewność, że znajduje się w nim sok z malin, a nie sztuczny koncentrat czy krople aromatyzujące. Nawet do zmiany koloru nie są używane substancje chemiczne a naturalne barwniki. Na przykład roślina o nazwie klitoria ternateńska zabarwi piwo na niebiesko.

Piwowar projektuje piwo i nadzoruje każdy etap jego produkcji/Fot. Shutterstock

W procesie warzenia piwa rzemieślniczego kluczową rolę odgrywa piwowar, który stworzył recepturę konkretnego trunku i nadzoruje jego produkcję. Testuje składniki, sprawdza, czy ze sobą współgrają, obsługuje sprzęt i kontroluje wszystkie parametry w trakcie warzenia. Wszystko po to, by „piwny” efekt końcowy był dokładnie taki, jak zakładano w początkowym projekcie.

Recraft, znany browar rzemieślniczy ze Śląska

Świętochłowicki browar ReCraft działa na rynku od 2016 roku. Oferuje piwoszom napoje, które można podzielić na trzy segmenty. Pierwszy to tradycyjne, popularne piwa przygotowane z myślą o szerszym gronie odbiorców, takie jak pilsy czy trunki pszeniczne. Druga grupa to lekkie piwa owocowe z linii Juicy Sour Series, które zawierają maksymalnie 5 % alkoholu. Trzecia linia obejmuje coraz popularniejsze wśród konsumentów napoje bezalkoholowe. Co ciekawe one także wytwarzane są metodą rzemieślniczą polegającą na doborze takich mikroorganizmów i sposobów fermentacji, która pozwoli uzyskać intensywny smak, ale nie wytworzy alkoholu.

Wszystkie piwa browaru Recraft wytwarzane są metodą rzemieślniczą/Fot. Recraft

Czy browarnicy świętują dzień piwa?

Tak naprawdę to wyjątkowy dzień dla nas wszystkich. Zarówno tych, którzy wkładają mnóstwo serca i pasji w projektowanie nowych rodzajów piwa, jak i klientów, którzy są odbiorcami efektów naszej pracy. To dobry pretekst, by nie tylko napić się pysznego rzemieślniczego trunku, ale także dowiedzieć się jak powstaje i dlaczego jest taki niepowtarzalny – dodaje Adam Jakubowski.

Piwo liderem wśród alkoholi. Ile wypija statystyczny Polak?

Złocisty napój jest najbardziej lubianym i najchętniej wybieranym przez mieszkańców naszego kraju alkoholem. Według danych Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych statystyczny Kowalki wypija rocznie około 93 litry piwa, co stanowi 75% spożywanych w Polsce napojów „z procentami”. Z badań wynika, że konsumpcja chmielowych trunków systematycznie rośnie. Na przykład w roku 2000 przeciętny Polak wypijał w ciągu roku 67 litrów piwa.

Czy zamiłowanie do napojów wytwarzanych z wody, chmielu i słodu przekłada się na dobrą kondycję branży piwowarskiej? Niestety od czasu pandemii rynek piwa w naszym kraju odnotowuje tendencję spadkową. W czasie lockdownu większość barów i restauracji była zamknięta, a amatorzy piwa ograniczali spotkania towarzyskie, które często były pretekstem do spożywania ulubionych trunków. Negatywnie na sytuacji w branży odbija się także inflacja, wzrost kosztów produkcji i konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą.

Według danych opublikowanych przez GUS od stycznia do marca 2023 roku wyprodukowano o 7,68 mln hl piwa mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

*Źródło: Andrzej Fiedoruk „Alkoholowe dzieje świata”







