MF umożliwi przedłużenie korzystania ze starych znaków akcyzy na wyroby winiarskie o rok - podano w projekcie rozporządzenia przygotowanego przez resort finansów.

Znaki akcyzy na wyrobach winiarskich

MF wyjaśnia, że Związek Pracodawców Polska Rada Winiarstwa zwrócił się do Ministra Finansów o wydłużenie terminu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich do dnia 31 grudnia 2024 r. Argumentując swój wniosek ZP PRW wskazał, że z uwagi na aktualną sytuacją ekonomiczną w 2022 r. nastąpiło ograniczenie konsumpcji wina i nagła zmiana wyborów konsumentów.



MF podaje, że wbrew wcześniejszym prognozom, po raz pierwszy od wielu lat, w których to rynek wina odnotowywał ciągły stabilny wzrost, w 2022 r. dynamika konsumpcji okazała się ujemna. Szczególnie dotknięte zostały wina z wyższej półki cenowej.

Rynek wina w Polsce

Zgodnie z danymi The IWSR Drinks Market Analysis, w Polsce spadek w obrębie kategorii premium, tj. powyżej 30 zł, wynosi ponad 20 proc. (H1 2019-2022). W efekcie nastąpiło bardzo duże spowolnienie sprzedaży produktów opatrzonych tzw. „starymi” znakami akcyzy, w szczególności tych droższych, które z natury rzeczy wolniej rotują na rynku.



Dlatego też w magazynach producentów i importerów znajdują się nadal duże ilości towaru, a odbiorcy już odmawiają przyjęcia ich w obawie, że nie zdążą ze sprzedażą przed końcem 2023 r.



"Mając na uwadze powyższe oraz przyjmując strategię pomocy przedsiębiorstwom projekt przewiduje przedłużenie o dodatkowy rok (do dnia 31 grudnia 2024 r.) okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r." - napisał MF.

