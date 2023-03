Jest druga oferta na zakup Browaru Leżajsk od Grupy Żywiec! Jak dowiedział się Portal Spożywczy, złożyła ją Gmina Leżajsk wraz z nieujawnionym na razie partnerem działającym poza branżą piwną.

Gmina Leżajsk złożyła osobną ofertę na zakup Browaru Leżajsk. fot. unsplash/Poojitha Prasad

9 marca Janusz Palikot poinformował, że składa ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec, pod warunkiem pozostawienia linii produkcyjnych i marki piwa Leżajsk.

Wójt Gminy Leżajsk wskazuje, że o zainteresowaniu Palikota zakupem browaru dowiedział się...z mediów.

21 marca 2023 r. Gmina wraz z nieujawnionym na razie partnerem złożyła konkurencyjną ofertę na odkupienie słynnego browaru od Grupy Żywiec.

Jak mówi w rozmowie z Portalem Spożywczym Krzysztof Sobejko, wójt Gminy Leżajsk, 21 marca 2023 roku gmina wraz z partnerem złożyła ofertę zakupu Browaru Leżajsk.

- Czekamy na odpowiedź Grupy Żywiec i wyznaczenie terminu spotkania w sprawie dalszych rozmów. Na ten moment mogę powiedzieć jedynie, że naszym partnerem nie jest firma zajmująca się produkcją piwa. Natomiast potwierdzam, że złożyliśmy ofertę, jest ona poważna i czekamy na ruch drugiej strony - poinformował.

Wójt Gminy Leżajsk o ofercie Palikota na zakup Leżajska

Krzysztof Sobejko dodał, że przestawi pełny komunikat w tej sprawie i ujawni partnera gminy dopiero, gdy Grupa Żywiec ustosunkuje się do złożonej oferty.

Jednocześnie wójt Gminy Leżajsk przyznaje, że nie kontaktował się z nim Janusz Palikot ani inne osoby związane z biznesmenem. To zaskakujące, ponieważ sam Palikot w ubiegłotygodniowym komunikacie na temat swojej oferty napisał m.in., że "proponuje także, by Gmina Leżajsk dołączyła do grupy udziałowców w nowym projekcie"

- O ofercie pana Palikota dowiedziałem się z prasy. Oczywiście, chętnie obejmiemy udziały w browarze, natomiast najważniejsze w tej chwili jest dla nas duże zainteresowanie Browarem Leżajsk. Widać, że browar ma potencjał, co pokazuje, że aspekt ekonomiczny wskazany przez Grupę Żywiec jako główna przyczyna zamknięcia zakładu jest wątpliwy - mówi nam Krzysztof Sobejko.

O co chodzi w sprawie Browaru Leżajsk?

Na początku lutego Grupa Żywiec ogłosiła zamknięcie browaru w Leżajsku - jednego z czterech należących do grupy. W obronie produkcji piwa w Leżajsku powstał silny front złożony z samorządowców, parlamentarzystów i związkowców. Jak wskazują ostatnie doniesienia, Grupa Żywiec może rozważyć sprzedaż Leżajska innemu podmiotowi z branży piwnej.

Kto kupi browar w Leżajsku?

9 marca Janusz Palikot poinformował, że składa ofertę odkupu browaru w Leżajsku od Grupy Żywiec, pod warunkiem pozostawienia linii produkcyjnych i marki piwa Leżajsk. Proponuje także, by gmina Leżajsk dołączyła do grupy udziałowców w nowym projekcie.

- Środki na akwizycję Leżajska są w naszym zasięgu. (...) Oczywiście, by być w 100% pewnym co możemy zrobić w Leżajsku, musimy zrobić due dilligence, ale jestem pewien, że nasza obecność w tym miejscu będzie korzystna dla wszystkich zainteresowanych losem browaru - uzasadnia Palikot.

