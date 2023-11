Wierzyciele Manufaktury Piwa Wódki i Wina zaakceptowali przedstawioną propozycję układu. O nowej szansie dla spółki, ale i niepewnym losie Tenczyńskiej Dystrybucji poinformował Janusz Palikot.

Janusz Palikot poinformował o układzie; fot. PAP/Radek Pietruszka

Wierzyciele Manufaktury Piwa Wódki i Wina poszli na układ z Palikotem

Za układem głosowało 425 wierzycieli dysponujących kwotą roszczeń na prawie 117 mln złotych. Przeciwko było 21 osób, które zainwestowały w Manufakturę Piwa Wódki i Wina ok. 4 mln zł.

- Bardzo mnie to cieszy. Po tych wielu miesiącach niespania, hejtu i nagonki, udowadniania, że jest piramida finansowa i nie wiadomo co się stało, jednak zdecydowana większość, czyli właściciele ponad 70 proc. kwoty wierzytelności zagłosowali za porozumieniem - mówi Janusz Palikot w mediach społecznościowych. - Mam nie tylko satysfakcję, ale jestem bardzo wdzięczny za jeszcze jedna szansę - dodaje.

Strategiczny inwestor biznesu Palikota

Janusz Palikot mówi, że liczy na to, że sąd potrzyma decyzję wierzycieli. - To może trochę potrwać, ale my robimy swoje. Będziemy wydzierżawiali część przedsiębiorstwa na rzecz naszego strategicznego inwestora, czyli firmy Kraftowe Alkohole Marka Maślanki - mówi.

Układ potwierdził także Marek Maślanka.

Zgodnie ze sprawozdaniem Nadzorcy Sądowego MPWiW: ZA głosowało ponad 117 mln wierzytelności, a przeciw około 4 mln. Dziękuję wierzycielom za tak duże zaufanie i przyjęcie układu. — Marek Maślanka (@marek_maslanka) November 8, 2023

Manufaktura Piwa Wódki i Wina zapewnia, że spłaci wszelkie zaległości wobec wszystkich pracowników i podkreśla wielomiesięczne bezpieczeństwo dostaw do klientów.

Tenczynek Dystrybucja: Pomimo większości układ nie przechodzi

Inaczej wygląda sprawa w przypadku Tenczyńskiej Dystrybucji. Jak poinformował Marek Maślanka, "ok. 17 mln złotych za układem przy głosach przeciw na ok. 12 mln złotych. Pomimo większości na tak układ nie przechodzi."

W Tenczyńskiej Dystrybucji Inwestorzy w większości poparli układ - ok. 17 mln złotych za układem przy głosach przeciw na ok. 12 mln złotych. Pomimo większości na tak układ nie przechodzi. Wg mojej wiedzy zarząd TD planuje inna formę układu. — Marek Maślanka (@marek_maslanka) November 8, 2023

Niestety w przypadku Tenczyńskiej Dystrybucji - choć większość wierzycieli poparła układ, to niewiele zabrakło, żeby układ formalnie przeszedł. Też chcę podziękować, że po wielu miesiącach "trudnej" komunikacji i wielu emocjach, jednak zdecydowana większość poparła porozumienie. Co więcej w ostatnich dniach istotna grupa wierzycieli chciała się "dogadać" i zmienić swoje głosowanie. To się niestety nie udało z powodu braku czasu i liczby osób. Jestem pewien, że teraz - mimo tego pierwszego niefortunnego etapu, uda się doprowadzić do porozumienia na nowych warunkach i jeszcze ten układ, choć z kilkumiesięcznym opóźnieniem, zafunkcjonuje także dla Tenczyńskiej Dystrybucji - podkreślił Janusz Palikot na Facebooku.

Szukasz magazynu do wynajęcia. Zobacz ogłoszenia na PropertyStock.pl