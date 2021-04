JNT Group rozwija portfolio Monte Santi ICE, chce potroić sprzedaż

Premiera Monte Santi ICE odbyła się w roku 2020. Pierwszy rok sprzedaży Monte Santi ICE, które wyróżniło się unikatowym opakowaniem i doskonałą jakością, okazał się dużym sukcesem.

- Ogromne zainteresowanie konsumentek utwierdziło nas w przekonaniu, że markę tę warto rozwijać. Nowe warianty, nad którymi pracowaliśmy prawie 10 miesięcy, oferujemy w specjalnie zaprojektowanych butelkach. Przejścia kolorystyczne na nich nawiązują wizualnie do kostek lodu, z którymi wino to należy serwować. Jesteśmy z nich dumni i wierzymy, że konsumentki docenią nasz nowy koncept – mówi prezes zarządu JNT Group Jakub Nowak.

– Planujemy w tym roku potroić sprzedaż produktów tej marki i zdobyć kolejne udziały rynkowe - podkreśla.

Produkt odniósł sukces rynkowy, między innymi dzięki kampanii marketingowej, której ambasadorką została Weronika Książkiewicz. JNT Group właśnie podpisała umowę o przedłużeniu współpracy z popularną aktorką. - Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Weroniką Książkiewicz, która jako ambasadorka idealnie oddaje naturę Monte Santi, czyli piękno i klasę połączone z nieokiełznaną energią, radością życia i nutą pozytywnego szaleństwa – mówi Jakub Nowak.

Kampania z udziałem aktorki obejmuje 3 nowe warianty produktu: Monte Santi ICE Blue, Monte Santi ICE Fragolino oraz Monte Santi ICE Moscato.

W największych sklepach nowe produkty Monte Santi ICE prezentowane będą na specjalnych, podświetlanych teatralizacjach. Zaplanowana kampania marketingowa z udziałem Weroniki Książkiewicz obejmie m.in. sesje zdjęciowe i eventy, komunikację w punktach sprzedaży, influencer marketing oraz aktywności w social mediach.

JNT Group S.A. Sp.K. jest jednym z największych producentów, importerów i dystrybutorów branży winiarskiej w Polsce. Ta dynamicznie rozwijająca się, nowoczesna firma posiada szeroką i różnorodną ofertę produktową, która obejmuje m.in.: wina gronowe, wina musujące, wermuty, wina grzane, ekologiczne, deserowe, owocowe, cydry, napoje niskoalkoholowe, hard seltzery, hard lemonade oraz drinki RTD.

Spółka dokonała licznych akwizycji: przejęła działalność operacyjną spółki Wino Makłowicz oraz podpisała umowę na wyłączność dystrybucji win do HoReCa z polską winnicą Miłosz czy realizuje projekt Wino Chefa z Michelem Moran. Firma przejęła także spółkę Platinium Wines. JNT Group S.A. Sp.K. to producent znanych marek takich jak: Monte Santi ,Grzaniec Galicyjski, , Wild Wine, New Land, Lazy Wheel, Angelo, Il Maestro, Casa Balmaceda, Zbójeckie Grzane czy Kadarka Prestige. Firma jest Członkiem Związku Pracodawców Polska Rada Winiarstwa.