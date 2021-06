JNT Group: Trzeba uważniej obserwować sektor HoReCa (wywiad)

Polacy czekali na otwarcie restauracji i tłumnie je odwiedzali, co pozwala mieć nadzieję, że sytuacja po lockdownie w niedługim czasie się ustabilizuje. Pandemia i liczne ograniczenia spowodowały, że trzeba jeszcze uważniej obserwować sektor HoReCa i stwarzać dopasowane do potrzeb rynku rozwiązania - mówi serwisowi portalspozywczy.pl Waldemar Maciesza, Dyrektor ds. HoReCa JNT Group.

Waldemar Maciesza, Dyrektor ds. HoReCa: Gastronomia jest wymagającym kanałem sprzedaży. Goście restauracyjni cenią nowości, i to tutaj jako klienci poznają nowe produkty wprowadzane na rynek, fot, JNT Group

Już pierwszy długi weekend pokazał, że Polacy czekali na otwarcie restauracji i tłumnie je odwiedzali. Pozwala to mieć nadzieję, że będą korzystać z ich usług coraz chętniej, a sytuacja po lockdownie w niedługim czasie się ustabilizuje.

Proces zakupowy będzie nabierał tempa, jednak, aby rynek winiarski w Polsce osiągnął poziom konsumpcji jak w krajach sąsiednich np. w Czechach czy państwach skandynawskich, czeka nas jeszcze dużo pracy.

Gastronomia jest wymagającym kanałem sprzedaży. Goście restauracyjni cenią nowości, tutaj jako klienci poznają nowe produkty wprowadzane na rynek, a emocje, którymi kierują się przy wyborze wina, muszą odpowiadać im osobistym preferencjom, aspiracjom i stylowi życia.

Pandemia i liczne ograniczenia spowodowały, że trzeba jeszcze uważniej obserwować sektor HoReCa i stwarzać dopasowane do potrzeb rynku rozwiązania. Innowacyjne opakowania, oferta dostosowana do zmieniających się realiów – to priorytety JNT Group w najbliższym okresie.

Rosnąca liczba osób zaszczepionych pozwala mieć nadzieję, że jesienią obostrzenia, nawet, jeśli się pojawią, to w znacznie mniejszym zakresie.

Od 28 maja restauracje mogą przyjmować gości nie tylko w ogródkach, ale i we wnętrzu. Co otwarcie gastronomii oznacza dla JNT Group i branży winiarskiej oraz alkoholowej?

Jako producent i importer win do ponownego otwarcia branży HoReCa przygotowywaliśmy się już od końca ubiegłego roku, intensywnie pracując nad ofertą, która trafi w gusta jak najszerszej grupy odbiorców. Wreszcie mamy możliwość zaprezentowania nowych produktów, co pozwoli z kolei restauracjom na rozbudowanie oferty dla klientów.

Zdajemy sobie sprawę, że proces zakupowy musi nabrać tempa, ale już pierwszy długi weekend pokazał, że Polacy czekali na otwarcie restauracji i tłumnie je odwiedzali. Pozwala to mieć nadzieję, że będą korzystać z ich usług coraz chętniej, a sytuacja po lockdownie w niedługim czasie się ustabilizuje. Proces zakupowy będzie więc nabierał tempa. Jednak, aby rynek winiarski w Polsce osiągnął poziom konsumpcji jak w krajach sąsiednich, mam na myśli Czechy czy państwa skandynawskie, czeka nas jeszcze dużo pracy.

Jak Grupa JNT przygotowywała się do otwarcia gastronomii?

Gastronomia jest wymagającym kanałem sprzedaży. Goście restauracyjni cenią nowości, tutaj jako klienci poznają nowe produkty wprowadzane na rynek. Emocje, którymi kierują się przy wyborze wina, muszą odpowiadać im osobistym preferencjom, aspiracjom i stylowi życia.

Pracując nad ofertą dla HoReCa na nadchodzący sezon, wzięliśmy pod uwagę potencjał poszczególnych kategorii. Przygotowaliśmy największą w Polsce ofertę win musujących w opakowaniach typu keg. Obejmie ona wina marki Monte Santi, rozlewane przez specjalistyczne stacje nabarowe. Stacje te montujemy u klientów, u których widzimy bardzo dobrą sprzedaż win musujących w butelkach oraz potencjał do dalszego rozwoju.

Co jeszcze znalazło się w ofercie JNT Group dla sektora HoReCa?

Oprócz znanego już na polskim rynku Monte Santi Frizzante w opakowaniu kegowym, w naszej ofercie znalazły się produkty, po które konsumenci chętnie sięgają właśnie w sezonie letnim, takie jak: Monte Santi Spritz – drink na bazie wina musującego z aperitivo, Hugo, czyli gotowy drink z wina musującego z dodatkiem aromatu o smaku soku z kwiatów czarnego bzu i Frutisecco Mango czyli wino musujące z dodatkiem aromatu o smaku mango.

Gotowe letnie drinki to dla restauratorów doskonałe rozwiązanie, gdyż nie wymagają zaangażowania obsługi, z którą obecnie w całej gastronomii są dziś największe problemy.

Czy są jakieś nowości dla HoReCa?

Naszą tegoroczną ofertę dla HoReCa wzbogaciliśmy także o nowość – Sangre de Allegra, czyli półsłodkie czerwone wino w innowacyjnym na polskim rynku, bo 5-litrowym opakowaniu. Podawane jest z owocami na lodzie, a w smaku odpowiada czerwonemu półsłodkiemu winu z południa Europy.

Ogromny potencjał widzimy w programie Wino Chefa, opartym na selekcji win Michela Morana. Jest on dedykowany lokalom, które dotychczas mniejszą wagę przywiązywały do kategorii win, a chciałyby wzmocnić ofertę w tym zakresie. Postać Michela Morana stanowi potwierdzenie jakości przygotowanej selekcji oraz ułatwi wybór gościom restauracji.

W ramach projektu przygotowaliśmy materiały promocyjne wspierające sprzedaż produktów, czyli: dedykowaną kartę win, obrandowane kieliszki, zapaski, tace, coolery i trybuszony.

Wymieniłem jedynie najważniejsze nowości JNT Group dla HoReCa, ale w naszej stałej ofercie dla kanału gastronomicznego znajdują się także wina przez nas importowane. Posiadamy selekcję około 400 etykiet win ze wszystkich regionów świata, dedykowanych jedynie dla gastronomi.

Interesującym reprezentantem win z Nowego Świata jest winnica PIEDRA NEGRA BY LURTON z wyśmienitym i głębokim w smaku CHACAYES. Ze Starego Świata warto wyróżnić wina od REGNARD z Burgundii, z winnicy DE LADOUCETTE znad Loary, z Toskanii VILLA POGGIO SALVI, Hiszpania to Rioja od BODEGAS ORBEN, czy Gruner Veltliner z najstarszej austriackiej winnicy NIKOLAIHOF. To oczywiście ułamek naszej oferty dla sektora gastronomicznego.

Czy niepewna przyszłość sektora HoReCa zmienia w jakiś sposób strategię działania Grupy JNT w tym zakresie?

Pandemia i liczne ograniczenia spowodowały, że musimy jeszcze uważniej obserwować sektor HoReCa i stwarzać dopasowane do potrzeb rynku rozwiązania. Innowacyjne opakowania, oferta dostosowana do zmieniających się realiów – oto nasze priorytety w najbliższym okresie.

Rosnąca liczba osób zaszczepionych pozwala nam mieć nadzieję, że jesienią obostrzenia, nawet jeśli się pojawią, to w znacznie mniejszym zakresie.

Jesteśmy dobrej myśli, ponieważ przed nami sezon zimowy, tak bardzo ważny z punktu widzenia sprzedaży naszego flagowego produktu, jakim jest Grzaniec Galicyjski. Przygotowujemy się już do niego, a jednocześnie trzymamy rękę na pulsie i będziemy elastycznie reagować na zmieniającą się sytuację.

Bardzo dziękuję za rozmowę.