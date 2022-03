Jonston Distillery: W polskiej branży alkoholi jest coraz więcej kobiet

Kobiet w branży alkoholowej wcale nie jest tak mało, jakby się mogło wydawać. Trzeba pamiętać tylko, że branża alkoholowa to nie tylko produkcja i jego sprzedaż - mówi Katarzyna Janus, współzałożycielka Jonston Distillery, polskiej rzemieślniczej destylarni ginu.

Paweł i Katarzyna Janus oraz Adrian Szpadzik, współzałożyciele Jonston Distillery. fot. Jonston Distillery

Jak powstała marka Jonston Distillery?

Katarzyna Janus, współzałożycielka Jonston Distillery przyznaje, że zainteresowała się tematem alkoholi rzemieślniczych podczas pobytu zagranicą.

- Z mężem spędziliśmy trochę czasu w Szwajcarii i Holandii, byliśmy też na wyprawie w Australii. Na zachodzie Europy i właśnie w Australii temat małych, lokalnych, rzemieślniczych destylarni był już bardzo widocznym trendem. Pierwszy raz (już ponad 10 lat temu) spróbowałam rzemieślniczego ginu (był to Sipsmith Gin) i to było odkrycie! Widzieliśmy już wtedy jak na polskim rynku przebijają się powoli rzemieślnicze piwa. Wiedzieliśmy, że pojawienie się mocnych alkoholi kraftowych w Polsce, w tym właśnie ginu to tylko kwestia czasu - dodaje.

Janus przyznaje, że podchwycenie trendu i wprowadzenie go do Polski stało się świetną okazją na powrót do Polski.

- Mieliśmy pomysł, wiedzę i tak powstała pierwsza destylarnia ginu w Polsce. Zawsze lubiłam gin, a tak naprawdę lubiliśmy go razem z mężem. Jak mówiłam wcześniej, ponad 10 lat temu mieliśmy okazję spróbowania rzemieślniczego ginu, a przez ostanie kilka lat zdegustowaliśmy pewnie ponad 200. Różnica w smaku w porównaniu do powszechnie znanych, przemysłowych ginów była ogromna. Gin produkowany na skalę masową kojarzy się w większości osobom z mocnym, jałowcowym smakiem (można by to nazwać zemstą lasu ;). Często to jest właśnie to co odrzuca ich od tego rodzaju alkoholu. Trzeba pamiętać, że gin to nie tylko jałowiec, ale różne botaniki, które dodane w odpowiedniej ilości całkowicie zmieniają jego zapach i smak - dodaje.

Gin - alkohol na każdą okazję

Katarzyna Janus wskazuje, że lubi gin, bo jest on bardzo wielowymiarowym alkoholem – pasuje zarówno kobietom jak i mężczyznom.

- Gin to najlepszy mikser – można z niego zrobić fenomenalne koktajle. Ale również solo, z odrobiną wody smakuje wybornie. Gin pasuje zarówno do eleganckich imprez, jak również jako dodatek spokojnego, domowego wieczoru. To właśnie te rzeczy sprawiły, że postanowiliśmy rozpocząć jego produkcję w Polsce. Zależało nam również, aby mieć wpływ od początku do końca nad całością procesu. Nie chcieliśmy oddać żadnej z części w inne ręce. Dlatego zdecydowaliśmy się – choć była to dłuższa i cięższa droga – na stworzenie destylarni w Lesznie. Jest to bardzo satysfakcjonująca praca. Można ją porównać z produkcją perfum. Destylujemy pojedyncze botaniki i sprawdzamy – aromat i wyczuwalne nuty. I to jest niesamowite, że można mieć taki wpływ na zapach i smak alkoholu, który produkujesz i który do tej pory kojarzył się raczej z jednowymiarowym, charakterystycznym smakiem - mówi.

Kto stoi za Jonston Gin?

Markę Jonston Gin tworzą trzy osoby: Katarzyna i Paweł Janus oraz Adrian Szpadzik. Sprzedaż ginu ruszyła w marcu 2021 r. Jak mówi Katarzyna Janus, w branży alkoholi widać coraz więcej kobiet.

- Kobiet w branży alkoholowej wcale nie jest tak mało, jakby się mogło wydawać. Trzeba pamiętać tylko, że branża alkoholowa to nie tylko produkcja i jego sprzedaż. Wiele kobiet – właścicielek lub menadżerek restauracji, sklepów czy hoteli szuka i kupuje alkohole do swoich biznesów. To one mają wpływ na to co potem jest polecane i co piją klienci. Na targach, gdzie wystawiamy się z naszą marką i alkoholem, spotkałam zarówno sporo mężczyzn jak i kobiet. Miejsca w tym biznesie jest dużo, chociaż konkurencji też już zaczyna być sporo. Jednym słowem – tak jak powiedziałam wcześniej – nie ma tutaj podziału na płeć - dodała.

Jakie plany ma marka Jonston Gin na 2022 rok?

- Za nami rok intensywnej pracy. Ale przed nami równie ciekawy i obfitujący w nowości rok. Idziemy do przodu i tworzymy nowe alkohole. Naszą ofertę chcemy oprzeć na sezonowości i stałych produktach. W tym roku chcemy, aby do naszych dwóch flagowych ginów: Polish Gin i Hibiscus Infused Gin dołączył trzeci. Na razie nic więcej o nim nie powiem, tylko tyle, że będzie on w naszej stałej ofercie. W 2021 roku wyprodukowaliśmy również dwie sezonowe, limitowane edycje: Summer Vibes Gin i Winter Time Gin. W tym roku dojdzie jeszcze wersja wiosenna i jesienna. Letnia i zimowa edycja również jest w planach, ale trzeba pamiętać, że będzie się ona różnić od tej z 2021. Idea jest taka, aby czerpać z produktów sezonowych i na tej bazie co roku tworzyć krótkie, limitowane kolekcje poświęcone poszczególnym porom roku - podsumowuje.