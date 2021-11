Jonston Distillery wprowadza Winter Time Gin

W ofercie Jonston Distillery pojawił się nowy, sezonowy i limitowany Winter Time Gin. To już czwarty produkt pierwszej polskiej rzemieślniczej destylarni, w której tworzy się alkohole wyłącznie na bazie jałowca.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 23-11-2021, 12:27

Jonston Distillery wprowadza Winter Time Gin. fot. mat. pras.

W ofercie Jonston Distillery pojawił się nowy, sezonowy i limitowany Winter Time Gin. To już czwarty produkt pierwszej polskiej rzemieślniczej destylarni, w której tworzy się alkohole wyłącznie na bazie jałowca. Zimowa edycja ginu została wzbogacona aż dziewiętnastoma naturalnymi składnikami. Receptura opiera się o kojarzone ze świętami pomarańcze, mandarynki, żurawinę, tarninę, oraz ziarna kakaowca.

Marka Jonston Gin z Leszna inspirowana działalnością botanika Jana Jonstona, działającego w XVII wieku na terenie Wielkopolski, zadebiutowała wiosną 2021 roku dwoma produktami Jonston – Polish Dry Gin oraz Jonston – Hibiscus Infused Gin. Entuzjastyczne przyjęcie trunków przez rynek zmotywowało twórców marki – Katarzynę i Pawła Janus oraz Adriana Szpadzika do tworzenia kolejnych ginów. W rezultacie, jeszcze latem 2021 światło dzienne ujrzał Summer Vibes Gin. Teraz przyszedł czas na edycję zimową.

Jak powstają alkohole Jonston Distillery

- Od początku tworzymy giny, które są bogate w inne niż typowo jałowcowe nuty – mówi Katarzyna Janus, współwłaścicielka Jonston Distillery.

– W Winter Time Gin zastosowaliśmy szereg składników, które jednoznacznie kojarzą się z zimą i ze świętami. Wykorzystaliśmy mieszankę cytrusów, owoców lasów i pól oraz destylowane osobno ziarna kakaowca. Dzięki temu, całość ma lekko czekoladowo-pomarańczową nutę – podkreśla Katarzyna Janus.

Jonston Distillery tworzy alkohole poprzez redestylację owoców jałowca wraz z innymi składnikami botanicznymi. Firma wykorzystuje także specjalne koszyki, w których umieszcza dodatkowe zioła, przyprawy czy owoce, które wzbogacają aromat i smak przechodzących przez nie oparów alkoholowych.

Produkcja ginu odbywa się w miedzianych aparatach do destylacji (nazwanych tu Kate and Paul) przeznaczonych do produkcji niewielkich partii alkoholi. Od niedawna, marka Jonston wykorzystuje także tzw. rotawyparkę – urządzenie, które umożliwia destylację w niższych temperaturach bardziej wrażliwych na ciepło ziół owoców czy przypraw.

Winter Time Gin dostępny będzie zarówno w sprzedaży detalicznej (bezpośrednio u producenta i w sklepach specjalistycznych), jak i w wybranych restauracjach i barach w całej Polsce. Sugerowana przez Jonston Distillery cena detaliczna to 169 zł.