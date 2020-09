Kalifornia: pożar w sercu przemysłu winiarskiego

Pożar rozszerzył się szybko na obszar ok. 400 hektarów zmuszając do ucieczki mieszkańców ok. 600 domów. Władze ewakuowały pacjentów i personel miejscowego szpitala.

Jak poinformowały władze pożar, nazwany Glass Fire, wybuchł w niedzielę nad ranem, czasu lokalnego, koło miejscowości Calistoga położonej w odległości ok. 120 km na północ od San Francisco.

Żywioł szybko dotarł do sąsiednich miejscowości Deer Park i St. Helen.

Przyczyna pożaru jest ustalana, nie wyklucza się podpalenia.

Władze zarządziły stan pogotowia pożarowego dla znacznej części południowej Kalifornii, od San Diego do Los Angeles, zdewastowanej już przez wyjątkowo tragiczne wcześniejsze pożary.

Prognozy przewidują bowiem powrót wysokich temperatur, silnych wiatrów i niskiej wilgotności powietrza.