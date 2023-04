15 kwietnia wschód słońca nastąpił o godzinie 5:36, o godzinie 12:36 słońce będzie w zenicie, natomiast zajdzie o 19:35.

Imieniny dzisiaj obchodzą: Anastazja, Maro, Abel, Bazylisa, Cezariusz, Cezary, Eutyches, Maksym, Maron, Modest, Olimpia, Piotr, Potencjana, Potencjanna, Sylwester, Sylwestra, Teodor, Tytus, Wiktoryn, Wszegniew

Według kalendarza świąt nietypowych 15 kwietnia obchodzimy:

Dzień Doceniania Męża

Dzień Płyty Winylowej

Światowy Dzień Cyrku

Światowy Dzień Trzeźwości

Światowy Dzień Sztuki

Międzynarodowy Dzień Kombatanta

15 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Trzeźwości, mający na celu celebrację dni wolnych od alkoholu oraz zwiększenie świadomości społecznej nt. powszechności uzależnienia od tej substancji.

Warto pamiętać, że 21 lutego 2023 r. weszły w życie przepisy umożliwiające pracodawcom przeprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników w miejscu pracy.

Anna Barbachowska, dyrektorka HR w ADP Polska zauważa, że do niedawna pracodawcy nie mieli formalnej mocy prawnej badania zatrudnionych pod względem trzeźwości.

- Mogli podejmować takie próby jednak nie były one uregulowane prawnie, a wyciąganie konsekwencji było znacznie utrudnione. Od 21 lutego tego roku w Polsce przełożeni zyskali możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników. Każdego zatrudnionego można zbadać alkomatem, pracodawcy muszą jednak pamiętać o poszanowaniu praw i uczuć pracowników. Bowiem kluczowe w tym zagadnieniu jest wypracowanie wewnętrznych regulacji, na które zgodzą się zarówno pracownicy, jak i pracodawcy – mówi.

Jak pracodawcy powinni się zachować, gdy wynik testu na obecność alkoholu jest pozytywny?

- Przede wszystkim wykluczonym jest dopuszczenie pracownika do pracy. Co więcej, pracodawca może także podjąć działania dyscyplinarne w postaci wystosowania upomnienia, nagany lub rozwiązania umowy. Wszystko to daje pracodawcy więcej możliwości w zarządzaniu tak trudną sytuacją. Pracodawcy powinni więc skupić się na nawiązaniu dialogu z zatrudnionymi i wyjaśnieniu, w jakich sytuacjach może wymagać od nich poddania się badaniu. Dodatkowo, warto powiadomić pracowników, jak wygląda ta procedura oraz jakie są możliwe jej konsekwencje. Nie można zapomnieć także o zatrudnionych wykonujących swoją pracę zdalnie lub hybrydowo. W tym przypadku kontrolę należy umówić z pewnym wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę fakt, aby nie przeszkadzać pozostałym członkom gospodarstwa domowego – dodaje dyrektorka ADP.