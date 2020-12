KAS i CBŚP przejęły 9 ton suszu i krajanki tytoniowej

MF: KAS jest przygotowana do walki z ewentualną szarą strefą na rynku e-papierosów

Jak zaznaczyła, zakład zamknięty w województwie podkarpackim był jedną z większych nielegalnych fabryk papierosów zlikwidowanych w tym roku w Polsce.

"W akcji wzięło udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy z pionu zwalczania przestępczości ekonomicznej Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej oraz Zarządu w Lublinie Centralnego Biura Śledczego Policji" - wyjaśniła Wielanek.

Nielegalne papierosy produkowano w trzech różnych lokalizacjach na terenie powiatów krośnieńskiego i jasielskiego. W jednej ze skontrolowanych posesji znajdowały się m.in. hurtowe ilości krajanki tytoniowej i suszu tytoniowego, w drugiej - krajanka tytoniowa oraz setki tysięcy gilz, a w trzeciej - maszyna do produkcji papierosów.

"Funkcjonariusze KAS i CBŚP zajęli prawie 3,9 tony suszu tytoniowego, ponad 5 ton krajanki tytoniowej, ponad 600 tys. gilz papierosowych różnych marek. Ponadto ponad tysiąc paczek już wyprodukowanych papierosów - podróbek znanej marki tytoniowej, a także komponenty do produkcji papierosów, w tym glikol propylenowy i kanistry z aromatami" - poinformowała rzeczniczka.

Zabezpieczono też urządzenia do nielegalnej produkcji wyrobów tytoniowych, w tym urządzenia do krojenia, cięcia i suszenia tytoniu oraz maszynę do produkcji papierosów. Na jednej z posesji znajdowały się odpady poprodukcyjne - resztki gilz i tytoniu oraz puste opakowania po gilzach.

Ponadto, jak dodała Wielanek, funkcjonariusze zabezpieczyli również urządzenia elektroniczne, które służyły do ukrycia miejsc prowadzonych działań przestępczych - zagłuszacze sygnałów lokalizatorów i GSM.

Zatrzymano trzy osoby, które zostały przekazane do dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Jaśle. "Sprawa jest w toku. Minimalne uszczuplenia podatkowe Skarbu Państwa w związku z nielegalną działalnością oszacowano wstępnie na ponad 7 mln zł" - poinformowała rzeczniczka.