KAS przejmie nadzór nad leżakowaniem alkoholi?

Konfederacja Lewiatan przekazała uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw.

Autor: Portalspozywczy.pl

Data: 26-05-2021, 15:08

KAS ma przejąć od IJHARS nadzór nad leżakowaniem alkoholi. Branża protestuje. fot. PTWP

Jedną ze zmian jest wyznaczenie Krajowej Administracji Skarbowej („KAS”) jako organu do nadzoru leżakowania. Według Konfederacji Lewiatan takie rozwiązanie wydaje się być kontrowersyjnym.

KAS przejmie leżakowanie?

- Nie jest jasne, dlaczego kwestie technologiczne dotyczące produktu miałyby być przekazane organowi skarbowemu. Leżakowanie napojów spirytusowych jest procesem technologicznym, nie zaś skarbowym i wydaje się, że właściwym do kontroli tego zakresu powinna być Inspekcja jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych („IJHARS”). To właśnie IJHARS jest organem, w gestii którego znajduje się urzędowa kontrola jakości napojów spirytusowych, w tym również znakowania tychże produktów - wskazuje KL.

W uzasadnieniu do projektu zmiany Ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych oraz niektórych innych ustaw zostało wskazane, że leżakowanie napojów spirytusowych jest procesem technologicznym i w przypadku prowadzenia takiej produkcji w składzie podatkowym jest objęte kontrolą celno-skarbową prowadzoną przez organy KAS to właśnie dlatego to KAS zostaje wyznaczony jako organ do nadzoru kwestii leżakowania.

Według Lewiatana takie stanowisko jest niewłaściwe.

- Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku akcyzowego produkcja napojów spirytusowych co do zasady odbywa się w składach podatkowych i podlega kontroli celno-skarbowej, ale nie oznacza to, że to właśnie KAS sprawuje nadzór nad jakością napojów spirytusowych, przeciwnie nadzór ten został powierzony IJHARS. Niezrozumiałym jest, dlaczego w przypadku napojów spirytusowych leżakowanych nadzór co do znakowania takiego produktu miałby być powierzony KAS. Należy pamiętać, że IJHARS nadal sprawowałby nadzór nad jakością takiego produktu, w tym również w zakresie jego właściwego znakowania z wyłączeniem jedynie tematu leżakowania. Takie rozwiązanie wydaje się być nieefektywne i niczym nieuzasadnione. Ponadto, należy zwrócić uwagę, że KAS nie posiada żadnego doświadczenia, ani wykwalifikowanego personelu, w zakresie znajomości procesu

technologicznego leżakowania napojów spirytusowych, podczas gdy IJHARS takie doświadczenie i zasoby posiada - czytamy w komunikacie.

Kolejną rzeczą wzbudzającą wątpliwości, jaka znalazła się w projekcie zmiany Ustawy, jest

proponowane brzmienie art. 12 ust. 8 Ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji

i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Zgodnie z tym zapisem przedsiębiorca byłby zobowiązany nie później niż 24 godziny po dokonaniu rozlewu napoju spirytusowego do opakowań jednostkowych i przed opuszczeniem przez partię napojów spirytusowych składu podatkowego, których dotyczy karta leżakowania, do przekazania karty leżakowania właściwemu naczelnikowi.

- Konfederacja Lewiatan zwraca uwagę, że termin maksymalny 24 godzin na zgłoszenie karty leżakowania jest terminem zbyt krótkim. Jeżeli napój spirytusowy, którego dotyczy karta leżakowania, zostanie rozlany w piątek, bądź w przeddzień dnia świątecznego, to przedsiębiorca może nie móc dotrzymać wskazanego terminu przekazania karty leżakowania - wskazuje organizacja.

KL zastanawia także propozycja nowego brzmienia art. 43 Ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, z godnie z którym już nie będzie podlegało karze oznaczanie napojów spirytusowych niezgodnie z wymaganiami w zakresie ich definicji lub opisu, lub prezentacji, a jedynie niestosowanie się do przepisów w zakresie leżakowania będzie podlegało karze. Uzasadnienie do projektu zmiany Ustawy nie dotyka tej kwestii w ogóle - wskazuje organizacja.