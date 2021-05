KAS przejmuje nielegalny tytoń na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce

300 kg tytoniu bez znaków akcyzy ujawnili funkcjonariusze dolnośląskiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli przesyłek kurierskich i pocztowych. W Wielkopolsce ujawniono 99 przesyłek z nielegalnym tytoniem.

Autor: PAP / portalspozywczy.pl

Data: 14-05-2021, 09:34

Funkcjonariusze KAS zatrzymali nielegalny tytoń; fot. unsplash.com

Jak przekazała rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu Agnieszka Rzeźnicka-Gniadek, przejęty tytoń to efekt regularnie prowadzonych przez funkcjonariuszy KAS kontroli przesyłek kurierskich na terenie Dolnego Śląska. Dodała, że funkcjonariuszom pomaga w tych czynnościach pies służbowy, wyszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych i narkotyków.

Straty Skarbu Państwa wyniosły 330 tys. zł

"W pierwszym tygodniu maja 2021 r. funkcjonariusze KAS ujawnili paczki, w których próbowano przemycić prawie 300 kg ciętego tytoniu do palenia bez znaków akcyzy oraz 25 gram marihuany" - przekazała rzeczniczka.

Podała, że Straty Skarbu Państwa wyniosły 330 tys. zł, w tym 260 tys. zł akcyzy i ponad 70 tys. zł podatku VAT.

Rzeźnicka-Gniadek podkreśliła, że od stycznia tego roku funkcjonariusze dolnośląskiej KAS znaleźli w przesyłkach kurierskich ponad 638 kg nielegalnego tytoniu ciętego o wartości ponad 580 tys. zł. (PAP)

Wielkopolska - wartość zatrzymanego tytoniu to niemal 125 tys. zł.

Rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Małgorzata Spychała-Szuszczyńska poinformowała w piątek, że do ujawnienia przesyłek z nielegalnym tytoniem doszło trzy dni temu.

"11 maja, w trakcie kontroli z zastosowaniem mobilnego urządzenia RTG prowadzonej w sortowni jednej z firm kurierskich, funkcjonariusze zatrzymali 99 paczek z tytoniem bez polskich znaków akcyzy. Łączna waga przesyłek to 165 kg" - podała Spychała-Szuszczyńska.

Dodała, że nielegalny tytoń trafił do magazynów Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego, a w sprawie zostanie wszczęte postępowanie karne skarbowe. Wartość rynkowa zatrzymanego tytoniu to niemal 125 tys. zł.

Spychała-Szuszczyńska zaznaczyła, że wielkopolska KAS regularnie kontroluje przesyłki pocztowe. "Tą drogą bardzo często są przesyłane nielegalne wyroby tytoniowe" - wskazała.