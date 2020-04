KAS przekazała kolejną partię alkoholu na walkę z pandemią

Spychała-Szuszczyńska podała, że z magazynów kaliskiej delegatury Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego wydano 3 tys. litrów alkoholu etylowego z przeznaczeniem do wytwarzania środków dezynfekujących wykorzystywanych w przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu Covid-19.

"Alkohol został zabezpieczony w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przeciwko zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw związanych z odkażaniem alkoholu etylowego i nielegalnym wprowadzaniem go do obrotu" - podkreśliła.

Dodała, że po przeprowadzonym postępowaniu karno-skarbowym orzeczony został jego przepadek na rzecz Skarbu Państwa. "Teraz posłuży do działań związanych ze zwalczaniem pandemii Covid-19" - zaznaczyła Spychała-Szuszczyńska.

"Tym razem alkohol trafił do Urzędu Miasta w Książu Wlkp., Urzędu Miasta w Poznaniu i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Zostanie on wykorzystany do odkażania miejsc użyteczności publicznej tj. ciągów komunikacyjnych, przystanków autobusowych i ławek, a także do dezynfekcji zewnętrznej realizowanej przez jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz podmioty medyczne" - podkreśliła Spychała-Szuszczyńska.

Przypomniała również, że łącznie wielkopolska KAS przekazała w ostatnim czasie na walkę z koronawirusem 7 tys. 671 litrów alkoholu pochodzącego z przestępstw.

W Wielkopolsce do tej pory odnotowano 1 tys. 068 przypadków zakażeń koronawirusem, w tym 58 osób zmarło, a 79 wyzdrowiało.