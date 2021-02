KAS przekazała szpitalowi w Białymstoku nielegalny alkohol zabezpieczony podczas działań

190 litrów wysokoprocentowego alkoholu, zabezpieczonego przez podlaską KAS w ramach działań kontrolnych, trafiło w piątek do szpitala MSWiA w Białymstoku. Będzie on wykorzystany do dezynfekcji związanej z pandemią koronawirusa.