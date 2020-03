KAS udaremniła przemyt ponad 1,2 tony suszu tytoniowego

Jak podaje KAS, kierujący busem nie zgłosił przewożonego towaru w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT).

Potencjalną wartość uszczupleń podatkowych oszacowano na blisko 630 tys. zł. Na taką samą kwotę oszacowano wartość towaru. Ładunek zatrzymano do dalszego postępowania karnego skarbowego.

Podczas kontroli funkcjonariusze znaleźli ponadto dwa rachunki wystawione na zakup suszu tytoniowego o łącznej wadze 2,5 tony, które dołączono do wszczętego postępowania.

Przemycającemu za próbę wprowadzenia do obrotu na terytorium Polski wyrobów akcyzowych bez uiszczonej akcyzy grozi kara grzywny, kara pozbawienia wolności do 2 lat lub obie kary łącznie. Za brak numeru referencyjnego SENT kierowca został już ukarany mandatem karnym w wysokości 7,5 tys. zł.